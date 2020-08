Recortes al campo generarían desabasto de alimentos en Veracruz, alertan

Por efectos de la pandemia, el gobierno del Estado retiró más de 100 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), ello pone en peligro al agro veracruzano pues hay un riesgo de escasez de productos del campo como el maíz, frijol, arroz entre otros, por ello urgen organizaciones campesinas que se reintegre el capital y se implementen programas emergentes de siembra.



Rómulo Melchor Vallejo, presidente del Barzón Cafetalero, afirmó que pidieron al gobernador Cuitláhuac García hacer algo en estos momentos que hay las condiciones de siembra, lluvia, terrenos y la gente puede sembrar estos cultivos que son de corto tiempo se cosecha.



"Solicitamos al gobernador que se respete el recurso que se le retiró la Sedarpa, es necesario que la Sefiplan reintegre este dinero para que se apliquen en fertilizantes, nuevas plantas, de no hacerlo no habrá la suficiente producción de granos básicos, lo que se sembró no va a alcanzar y será necesario una importación de granos".



Agregó que para salir de esta crisis es necesario la siembra de hortalizas y granos por lo menos de agosto a diciembre antes de que lleguen las heladas.



Reconoció que gobiernos anteriores dejaron en ruinas al campo veracruzano y urge renovarse, por ello esperan sean reintegrados los recursos a la Sedarpa para que a su vez los inyecte al sector que representa.