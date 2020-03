Recortes dejarían en la indefensión a nuevos partidos de Veracruz

La agrupación Podemos, en víspera de constituirse como partido político, consideró que un recorte al presupuesto de los institutos políticos los dejaría en estado de indefensión frente al próximo proceso electoral local, que será uno de los más intensos y concurridos de Veracruz.



Francisco Garrido Sánchez, representante de la organización, señaló que se renovarán las 121 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales.



Sin embargo, añadió que una vez que se tenga el registro como partido y que la propuesta de una reforma electoral y constitucional para reducir el presupuesto a los partidos políticos se encuentre en la mesa de la discusión, se tendrá que valorar.



“Necesitamos conocer a fondo la propuesta y sus alcances porque no será un tema fácil de analizar frente a un proceso electoral; vale la pena analizar a fondo porque no se trata de recortar por recortar, sino ver cómo se puede afectar el proceso comicial, que es muy intenso”.



Por otra parte, agregó que el Consejo General del Organismo Público Local de Veracruz ha dilatado la determinación de la viabilidad de los registros de nuevos partidos políticos locales.



Recordó que el plazo límite que fijó el propio OPLE para emitir los dictámenes finiquitó el 7 de este mes y se auto concedieron una prórroga de 40 días, de lo cual, dijo no estar de acuerdo.



Manifestó que en el caso de “Podemos” que busca constituirse como partido político, desde el desarrollo de las Asambleas Distritales, la afiliación de los militantes, la Asamblea Estatal Constitutiva y la solicitud oficial de registro como partido, “no hay ninguna inconsistencia ni anomalía”.



Aseguró que sus militantes son reales y ninguno pertenece a algún instituto político con registro.



Añadió que fue la agrupación que con más seriedad asumió la responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de los requisitos.