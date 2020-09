Recortes federales obligarían a disminución en nóminas de municipios

Ante el recorte al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), los municipios de Veracruz se verían obligados a disminuir su nómina.



Al advertir lo anterior, el alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, hizo un llamado al Congreso para revisar esta propuesta que contempla recortes al Ramo 033.



"Si no hay una reconsideración del presupuesto, obligados vamos a estar a suspender nómina de algunos colaboradores, es triste pero sin recursos no vamos a tener de donde pagar", dijo.



Señaló que, debido a la pandemia por COVID-19, la economía se ha visto afectada de tal manera que la recaudación por concepto de impuestos y pagos al municipio ha disminuido también.



Aunado a esto, indicó que con 11 mil 500 millones de pesos menos, prácticamente extinguen el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).



Pese a que Omealca no recibía FORTASEG, la disminución de presupuesto en el Ramo 033, en conjunto con gastos generados por la pandemia, ocasionaría la disminución del 10 al 15% en diferentes rubros.