Recortes pegarán a Policía Municipal de Nogales

Debido al recorte de casi 2.5 millones de pesos al Ayuntamiento de Nogales para este año, que lo deja con un presupuesto de 116 millones 284 mil pesos, se tendrá que replantear algunos de proyectos, como el de ampliar la plantilla de policía municipal o Protección Civil, indicó el alcalde Guillermo Mejía Peralta.



Mencionó que el pasado viernes se dieron a conocer los presupuestos de los ayuntamientos en la Gaceta Oficial y ahí viene ya el recorte de 2 millones 400 mil pesos.



Indicó que esa reducción de los recursos se había anunciado en octubre pero se esperaba que no fuera tan fuerte.



Mejía Peralta señaló que eso los obliga a valorar todo el esquema de la plantilla municipal, pues se tenía pensado ampliar la Policía Municipal y Protección Civil, pero ahora se ve difícil.



En la corporación policiaca se cuenta con 40 elementos, por lo que faltan más debido al número de habitantes, explicó el Alcalde.



Además aunque se piensa que a los elementos se les paga muy poco, así sean 7 mil pesos u 8 mil pesos, al año ya son 96 mil pesos ya con aguinaldo.



“Ahí faltan elementos, pero como nos pega más en el FAFM, que es de donde se paga la plantilla de la Policía Municipal y Protección Civil, vamos a considerar hasta dónde pudiéramos tener nosotros una operación óptima”, dijo.



Mejía Peralta apuntó que no es tan fácil hacer recortes a algún área porque en todas hace falta pero entendemos que el asunto de la disminución presupuestal no es sólo a Nogales, sino a todos los ayuntamientos y entidades y “no tenemos que acomodar a lo que hay”.



Consideró que a mediados de febrero se podría tener ya un panorama sobre el tema con una planeación correcta.