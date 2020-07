Recortes y bajas en ingresos propios llevarían a Orizaba a tener números “rojos”

El regidor Emmanuel Gómez aseguró que de seguir la reducción en partidas federales así como la falta de ingreso de recursos propios al Ayuntamiento, el próximo mes Orizaba estarían en números rojos.



"No trabajamos en números rojos pero si en números preocupantes. Veo un panorama sombrío en materia financiera para la ciudad. El ritmo que la ciudad traía para tener obras en cierto periodo va mermar. Lo que sí es que vamos a cuidar, mantener lo que hasta ahora tenemos en Orizaba".



Aunque no reveló cuántas obras, ni cuáles serían las que pudieran ya no continuar, sí dijo que las que se han iniciado en la ciudad como el Planetario, el CDO Cerritos, el avión que se está restaurando, esas sí van a continuar.



Asimismo las obras que se podían tener proyectadas para el año que viene, deberán tener una pausa "y se ha determinado que a partir del martes 14 de julio las que se tenían como proyectos, van a quedar paradas y sólo se dará prioridad al mantenimiento de la ciudad".



Añadió que la recaudación de recursos propios bajó este mes en un 70 por ciento, por lo cual el cabildo ha tomado decisiones y no se descarta la reducción de la plantilla laboral.



"Por ahora en las áreas donde alguien renuncie ya no se volverá a contratar a nadie. Se acordó que todos los directores van a hacer ajustes en sus áreas, con la finalidad de que no se toque el recurso para seguir manteniendo la ciudad. Lo que se acordó fue que todo el personal que se vaya, que deje de laborar en el Ayuntamiento por cualquier motivo ya nadie ocupara su lugar".