Recortes y gastos imprevistos impiden a Alcaldía de Xico apoyar a bombero

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, informó que los recortes que ha sufrido el presupuesto de ese municipio, así como gastos no previstos como el caso de la erogación a Agentes y Subagentes municipales, ha afectado las finanzas.



Al ser cuestionada sobre la falta de apoyo a un elemento del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región que se encontraba en la nómina del Ayuntamiento, aseguró que es un gasto que ya no se puede enfrentar.



“Nos llegó menos recurso. Hubo un recorte, nos faltó un millón 900 mil pesos. Después nos apoyaron cuando el Presidente de la República dijo que iba a rescatar a los municipios; nos apoyaron con 600 mil pesos pero siguió faltando. No es que no queramos apoyar pero ya no podemos”, explicó.



Asimismo, señaló que el Ayuntamiento debe erogar alrededor de 60 mil pesos quincenales a los Agentes y Subagentes del municipio.



“Tenemos otro problema, tenemos 30 Agentes y Subagentes. Nos obligan a pagarles. Tengo 30 personas más en la nómina, nos falta recurso y aún no ha llegado completo el recurso y se tiene que pagar, porque algunos metieron demanda y el mandato es una orden. Nos obligaron a pagar retroactivo de enero a fin de año. Eso fue en octubre y ya todo el presupuesto se había gastado; ellos no estaban en la propuesta de inversión y nos afectó. Por eso estamos amarrados de las manos”, concluyó.