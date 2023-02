Recrimina Julen que la 4T sólo hable de “corcholatas”

Ante el panorama de seguridad en Veracruz y el país, el senador Julen Rementería del Puerto recriminó al Gobierno de MORENA que dé más atención a la elección de sus candidatos que a solucionar dicha problemática.“Hoy pareciera con todo esto, que no son pocas cosas, que al Gobierno lo único que le interesa es hablar de sus aspirantes: si van a hacer encuesta, si van a empezar en julio, temas que al interior de su partido serán relevantes pero a los mexicanos, al país ¿realmente trasciende en la política pública el proceso interno de un partido?, pues no, no debiera ser así”.Al respecto, señaló que el inicio de año 2023 es uno de los años más violentos en la historia de México en los últimos 20 años.“Han puesto por arriba de todos los temas nacionales estos temas de índole partidario que lo único que hacen es lastimar realmente a la posibilidad de atender los (asuntos) que son verdaderamente urgentes: los económicos, los de seguridad, los de acceso a la información, toda la legislación en materia electoral”, reclamó.Afirmó así que la atención que han dirigido a los temas de MORENA demuestra un “interés exclusivo partidista”, con lo cual llevan la conversación pública a sus temas dejando a un lado temas como la seguridad y salud.“Hay en Veracruz un Gobierno que imita mucho a un mal Gobierno Federal y hoy lo que tenemos es simplemente que tenerlo muy presente, tenerlo claro porque llegan los tiempos en que hay que decidir si queremos los veracruzanos, si queremos los mexicanos seguir por el rumbo que tenemos o queremos los mexicanos y veracruzanos cambiar el rumbo y buscar opciones que realmente se preocupen por la gente y que atiendan los temas importantes”, concluyó.