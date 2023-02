Recriminan aumento en costo de licencias de conducir en Veracruz

Aumentar los costos de las licencias fue un error del Gobierno, criticó el secretario general de la CROM VER, Rodolfo Garza Reyes.Lamentó que las autoridades veracruzanas no hayan tomado en cuenta la grave situación económica que se vive y sobre todo, la situación de los taxistas que desde hace 20 años no tienen aumento en sus tarifas de manera oficial."Todo incremento no es popular, a nadie nos gusta, en esta situación económica creo que no se debió dar, el Gobierno debió considerar la situación económica por la que atraviesa todo el transporte público, sobre todo los taxistas, autorizar un aumento fue un error del gobierno, la situación económica no es buena y no se vislumbra algo positivo en los últimos meses", dijo.Explicó que los 5 pesos que se incrementó hace poco en el servicio de taxi fue un acuerdo entre transportistas y el Gobierno, pero oficialmente no se ha autorizado y mucho menos se ha tomado en cuenta la petición de hacer un convenio con Tránsito del Estado para hacer una revisión a las tarifas de forma anual."Nos lastima el aumento por lo que tenemos que erogar de mantenimiento, insumos, gasolina, llantas aunado a las pésimas condiciones de la ciudad, de todo Veracruz, eso genera problemas", insistió.Garza Reyes externó por otro lado que los ruleteros han tenido que tomar otras medidas como hacer colectivo para tener más ingresos, de ahí la importancia de hacer la revisión a las tarifas para beneficio del gremio."Por la necesidad económica que tienen algunos compañeros, lo hacen, es derivado de lo mismo por la situación económica, se debe retomar el tema de las tarifas, si hay incremento habrá mejor servicio. Los taxistas están en quiebra técnica, queremos tener mejores unidades, pero no se puede porque no hay ganancias", finalizó.