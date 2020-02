Rectifican y aceptan en México arribo de crucero rechazado en Jamaica

Mediante un oficio de "rectificación" expedido por autoridades marítimas, se informó que el crucero de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), que opera el crucero Meravigilia, podrá atracar en Cozumel, luego de que se había notificado cancelación de su arribo al puerto Punta Langosta en la isla.



El escrito indica que el barco puede atracar en la banda exterior de la terminal de cruceros desde "el 24 de febrero del 2020, de las 21:30 horas, hasta las 18:00 horas del día 27 de febrero del 2020".



Un oficio previo canceló esa posibilidad, por instrucción de Sanidad Internacional en Cozumel, a petición de la propia naviera.



Sin embargo, un segundo oficio emitido posteriormente, a las 15:42 horas de hoy, declaró la invalidez de ese escrito.



"Se invalida el aviso de cancelación enviada previamente debido a la rectificación del arribo por Sanidad Internacional en Cozumel, Q. Roo", se lee y se añade que las autoridades correspondientes deberán estar presentes en el muelle de Punta Langosta desde las 21:00 horas.



Por separado, el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquin Delbouis, convocó al Comité de Salud Municipal para dar seguimiento al caso del crucero, al que Jamaica le negó atraque ante la sospecha de traer consigo a un pasajero con síntomas de coronavirus.



Como resultado de la reunión, se informó que la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa) aclaró que, a bordo de la embarcación, viaja un pasajero que ya fue diagnosticado con un cuadro de influenza, no de Coronavirus y que la entidad no registra ningun caso de esta enfermedad.



"En Quintana Roo no hay casos de Coronavirus y el MSC cuenta con la autorización de la Secretaría de Salud y la Agencia Consignataria del Sureste con la autorización para su atraque.



"Por su parte, MSC Meraviglia ha comunicado que el barco y la administración de la compañía están en contacto con las autoridades sanitarias locales para que se sigan los protocolos médicos y de saneamiento a bordo", se detalló.