Rector UV defiende extinción de Centro de Estudios; docentes nunca resolvieron pleito

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, explicó que a nivel interno la extinción del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Desarrollo Humano (CEICAH) puso fin al conflicto entre la Coordinadora y profesores.Sin embargo, señaló que los afectados procedieron por otras vías como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que en caso de comprobarse alguna responsabilidad, la casa de estudios actuaría conforme a la Ley.“La idea es que la extinción del Centro llevara la resolución de sus problemáticas; ya nos dirá más bien el propio proceso si hay algunos procesos jurídicos abiertos, que se planteó, por ejemplo, sobre todo algunos profesores que hicieron procesos en la Comisión de Derechos Humanos, otros que siguen diferente carril”, dijo.Dicho conflicto se originó al final del rectorado de Sara Ladrón de Guevara, cuando se acusó que la coordinadora del Centro e investigadora, Ara Varsovia Hernández Eslava, era víctima de violencia de género por parte de profesores.La afectada también denunció omisiones en las recomendaciones de la Coordinación de la Unidad de Género y de la Defensoría de los Derechos Universitarios con relación a su caso.Sin embargo, los profesores ligados a dichos señalamientos acusaron a Hernández Eslava de tomar decisiones que habrían violentado la normatividad de la UV.Aguilar Sánchez justificó la extinción CEICAH, asegurando que este mes ya hacen los trabajos correspondientes para no afectar a profesores y estudiantes de posgrado.“Ha sido un tema muy complicado, muy complejo; es un tema que tuvimos que asumir como administración, un tema que no se resolvió en la administración anterior y entonces se deterioraron mucho las relaciones”.“A mí me parece que no era un tema exactamente de una problemática propia de no querer resolver, sino que era una conflictividad que no podría resolverse. Llamamos varias veces a reuniones con los profesores para que se pusieran de acuerdo y no podían; la cuestión es que había contradicciones muy fuertes”, dijo Aguilar Sánchez.Respecto a las adecuaciones administrativas, aseveró que durante este mayo se cerrarán los procesos respetando los derechos de trabajadores y estudiantes.“Hemos estado actuando de buena voluntad pero la decisión fue difícil. Tenemos todo este mes para ya ir cerrando todos los procesos; ya se está avanzando y en donde se están adscribiendo los investigadores, los estudiantes van a estar sin ningún problema en el área de posgrados, en el área de investigaciones estamos viendo, estamos viendo todo este proceso”, dijo el Rector.