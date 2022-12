Rectoría de la UNAM ve evidente plagio en caso Yasmin Esquivel; recabarán información adicional

El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que después de un análisis a la tesis de la ministra Yasmin Esquivel Mossa y del exalumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez, “hay un el alto nivel de coincidencias entre las tesis de revisión, superior al 90 por ciento, por lo que resulta evidente la existencia de un plagio”.Sin embargo, señaló que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y de ser el caso, llamar a las personas involucradas.En un comunicado difundido por la Rectoría de la UNAM, se indica que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986.Que unas horas antes de iniciar su reunión, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987.Ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio expresado en el testimonio del ex alumno de la tesis de 1986, resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y de ser el caso, llamar a los involucrados.Sobre el señalamiento público de Esquivel, quien presentó su tesis en 1987, en el sentido de que el archivo que contiene su tesis fue “indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022”, la máxima casa de estudios preciso:"En la década de los ochenta, la UNAM microfilmaba las tesis presentadas. En el año dos mil se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF. Al comparar los PDF de las tesis en cuestión se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo de la ex alumna."Por lo tanto, hubo necesidad de retomar el microfilm para escanear las páginas faltantes y completar el PDF en el repositorio de TESIUNAM.Todo lo anterior está a disposición de los peritos mencionados por la ex alumna".Aseguró también que la Universidad llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como éstos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención, utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades.Yasmin Esquivel defiende su tesis: "otro alumno reconoce ante notario que me copió"La ministra de la Corte emitió este viernes un comunicado en donde enumeró las pruebas para defender su tesis, entre ellas, que otro alumno reconoció, ante notario, que tomó su proyecto que comenzó a elaborar desde 1985."He sido objeto de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento, he emprendido diferentes acciones a través de los canales competentes de las instituciones oficiales, para demostrar que la verdad está de mi lado", inicia en su mensaje."Intereses ajenos han querido intervenir en la decisión que debemos tomar las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte", agregó.Explicó que se ha enfocado a presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que es la autora original del trabajo "Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A" y con ello -insistió- se corrobora que es "víctima del plagio de la obra".Enumeró cinco elementos de prueba y mencionó que confía en la valoración de estas pruebas técnicas y científicas por parte del Comité de la FES Aragón y que estará atenta a la determinación que se tome.Las pruebas presentadas:1.- Declaración ante notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis. "El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis".2.- Tres dictámenes periciales en informática, que concluyen que mi tesis se cargó al repositorio TESIUNAM previo al del otro alumno. "También se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022".3.- Dos dictámenes periciales en documentoscopía, donde se determina que comenzó a elaborar su trabajo desde 1985.4.- Declaración del Director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, en esa época.5.- Declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación.