Recuerdan a 20 años de la explosión en zona de mercados de Veracruz

A 20 años de la explosión que cobró la vida a 28 personas en la zona de mercados del Puerto de Veracruz, los recuerdos de los sobrevivientes siguen latentes.La tragedia que causó la acumulación de pirotecnia, hizo que se realizara un reordenamiento de los vendedores ambulantes, la venta informal y que se prohibiera la venta de cohetes, pero mucho de lo que se cambió, a 20 años está igual, señalan locatarios."Si hubo cambios porque hubo mucha reubicación de vendedores ambulantes, las calles estaban llenas, pero después de 20 años siguen igual, regresó, lo único que ya hay más operativos para los cohetes acá, en el centro no se escuchan, ha habido muchos operativos", dijo Humberto Callejas, locatario desde hace 40 años en el mercado Hidalgo.Los momentos de angustia que generó la explosión, son recordadas en estas fechas, el 31 de diciembre, porque muchos perdieron a familiares, amigos y compañeros."Fue algo muy fuerte, no sabíamos qué sucedía, todo mundo corría y todo mundo lloraba, mucha gente en crisis, poco a poco se fue dando la noticia que fue el incendio por cohetes, si fue algo que no se olvida, después de 20 años está latente", relata.Algunos salieron al momento, otros no actuaron rápido y sufrieron lesiones, pero lograron sobrevivir.La cifra oficial fue de 28 muertos ese 31 de diciembre del 2002, aunque quienes estuvieron presentes, afirman que fueron más."Hubo mucha gente, pérdidas humanas de gente conocida, de aquí mismo del mercado, una experiencia en donde la mamá no quería salir del local, el hijo la fue a sacar y murieron los dos, compañeros locatarios del mercado Hidalgo, mucha gente conocida".Existen todavía rastros de la tragedia en las inmediaciones a los mercados y negocios, la cruz que recuerda a las víctimas, es uno de ellos.