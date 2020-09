Recupera Alcaldía de Xalapa avenida Ruíz Cortines ante próximo proyecto de ciclovía

Con el fin de delimitar el espacio en el cual se realizará la ciclovía, autoridades del municipio de Xalapa, implementaron un operativo para recuperar los espacios públicos sobre la avenida Adolfo Ruíz Cortines.



El director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, señaló que el propósito de dicho operativo, es regresar la vialidad de esa zona a los ciudadanos, pues durante muchos años ha estado en manos de particulares.



"El propósito es liberar el espacio público para regresarlo al uso colectivo, por décadas ha estado en manos de privados que hacen diversas labores, talleres, sobre todo. En esta ocasión hay una obra que vale la pena iniciar".



También, el jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, recordó que esta acción, forma parte del Programa de Movilidad Sustentable que se desarrolló este año en la ciudad, mismo que ayudó a recuperar espacios públicos como calles, avenidas, banquetas, camellones y áreas verdes.



López Pineda, informó que se iniciará a dialogar con los establecimientos de la avenida Ruiz Cortines, ya que no se permitirá hacer uso de la vía pública para comercializar.



Reiteró que el proyecto de la ciclovía tendrá una extensión de once kilómetros, desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) hasta Los Sauces.



"En la última semana de septiembre, es cuando la empresa constructora deberá tener espacio para que dé inicio la obra. Ahorita lo que vemos es que todo mundo se estaciona junto a la banqueta, y ese espacio lo vamos a tener que dejar libre, habrá lugares donde si se va a permitir estacionarse. En el proceso constructivo no se podrá estacionar sobre la avenida".



Además, el subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, expuso que esta participación del área, va enfocada principalmente a los dueños o encargados de vulcanizadoras, talleres y refaccionarias, así como de tiendas de conveniencia, esto para evitar que continúen invadiendo la vía pública e invitarlos a que se regularicen porque muchos no tienen actualizados sus datos.