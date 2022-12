Recupera una madre a su bebé que le había sido arrebatado por su suegra

Tras 66 días,Brenda Brenda Lizbethpudo recuperar a su pequeño hijo, a quienla fiscalía puso a disposición del DIF de Boca del Río pues la joven había reclamado que con engaños su suegra lo asentó y robó a dos meses de nacido.Tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y las investigaciones, el menor fue localizado y puesto a disposición del DIF municipal de Boca del Río, mientras se realizaban las pruebas de ADN.El menor fue puesto en resguardo e ingresado a las instalaciones el pasado 24 de noviembre, cómo medida de protección impuesta por la Fiscalía.Finalmente fueeste sábado por la nochecuandola titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes boqueño, le hizo entrega de su hijo, tras tener losresultados de la prueba de ADN que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).Una vez que Brenda pudo tener la prueba de la legitimidad de su hijo, externó de manera emocionada su felicidad."Me siento feliz, me siento contenta, me siento emocionada porque estoy con mi hijo, tengo muchos sentimientos encontrados, la verdad", dijo al salir del recinto del Desarrollo integral familiar de Boca del Río.La madre biológica del menor de edad, siguió agradeciendo haber recibido a su bebé en fechas decembrinas."El 25 (de diciembre) cumple sus tres meses y lo voy a vestir de Santa Claus, su regalo", dijo la joven madre emocionada.Cabe resaltar que la ex suegra de Brenda, una mujer identificada como María del Rocío “N”, fue quien el pasado 12 de octubre le robó a su pequeño, dándole asentamiento como suyo bajo el nombre de “Eithan Danilo” ante el Registro Civil de Boca del Río.Todo eso gracias a la ayuda de una partera, ambas personas junto con el padre biológico del niño, actualmente cuentan con una carpeta de investigación abierta dónde los involucrados esperan rendir declaración ante la fiscalía, sin que se sepa de su paradero.Recordemos que María del Rocío devolvió al pequeño, lo entregó a las autoridades y escapó. El infante fue trasladad al DIF de Boca del Río para su resguardo y protección.Desde entonces, Brenda tuvo la oportunidad de verlo dos veces por semana.Ahora que ya recuperó a su hijo, Brenda aclaró que el siguiente paso es la anulación del acta de nacimiento, por lo que el niño dejará de llamarse "Eithan Danilo" para ponerle el nombre de "Becker".Además, en el tema legal se busca que la ex suegra María del Rocío "N", Brayan "N", ex pareja de Brenda y Magdalena "N", la partera, respondan ante la ley.