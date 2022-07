Recuperación de bienes de Duarte en EU fue una farsa, afirma Gobernador

La presunta recuperación de bienes del ex gobernador Javier Duarte fue “una farsa” de la pasada administración, pues ningún gobierno estatal, así como tampoco fiscalías locales pueden litigar en otros países.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló lo anterior al ser cuestionado respecto a la renuncia del abogado que llevaba estos casos y que fue contratado en el pasado bienio.En ese sentido, el mandatario aclaró que no se llevaron a cabo las acciones legales correctas, por lo que todo lo referente a la presunta recuperación de bienes se refiere a “una farsa” pues los únicos entes que pueden intervenir son la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).“Todo eso fue una farsa, nunca hicieron los trámites correctos, fue tanta la farsa que se omitió que un gobierno de un Estado no puede litigar internacionalmente porque tiene que pasar por la FGR y la SRE. No puedo yo representar al Gobierno en el extranjero, ni las fiscalías estatales, sólo la Federación. Era sólo para ir a tomarse la foto, era toda una farsa, contrataron despachos allá y reclaman que se les pague. Nosotros no contratamos a nadie, no vamos a engañar al pueblo”, señaló.Aseveró que al parecer el objetivo de la pasada gestión era llegar a un acuerdo con los presuntos responsables, por lo que en los casos donde el Estado tuvo injerencia se procedió en el presente gobierno con apego a la legalidad.“Montar esa farsa para decir logré venganza o no sé qué, (es) lastimoso. En cambio, donde sí pudimos intervenir fue aquí y sobre esas que dejaron endebles empezamos a litigar. Todo lo dejaron a medias. Mi sospecha era (que buscaban) llegar a una negociación y así lo hicieron”, finalizó.