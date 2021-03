Recuperación de empleo formal en Veracruz, por debajo de media nacional

El informe “Impacto del COVID-19 en Veracruz y Boca del Río: Servicialización de los efectos”, presentado por el investigador Humberto García-Jiménez durante el Foro de Análisis: Impacto del COVID-19 en las Empresas Mexicanas, señala que si se realiza un comparativo por estados de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la variación relativa desde enero de 2020, vemos que la recuperación del empleo formal en Veracruz es más lenta que de la media nacional.



Además, al realizar analizar las afectaciones que ha causado la pandemia en el empleo de los municipios de mayor población, se puede observar que Xalapa es la ciudad que menos pérdida de asegurados del IMMS ha tenido durante la contingencia y Veracruz es quien ha resultado más afectada.



“En general, las características de los trabajadores que han perdido su empleo entre los meses de marzo de 2020 y enero de 2021 son: Trabajadores que ganan entre 0 y 5 y entre 10 y 15 salarios mínimos; del grupo etario menor o igual a los 25 años, aquellos que trabajan en medianas y grandes empresas, y en los sectores de turismo y servicios profesionales”.



El documento, elaborado por el Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI), analiza específicamente los casos de Veracruz y Boca del Río, en los que el sector más afectado por pérdida de empleo hasta enero de 2021 es el turístico, con caídas del 23.82% y del 22.43%, respectivamente.



Por su parte, la mayor pérdida de empleo formal en Veracruz se dio entre las grandes empresas, con una caída del 7.57% , lo que equivale a 3,750 desempleados; mientras que en Boca del Río las medianas empresas fueron las más afectadas, con una disminución del 28.21%, que se corresponde con 3,771 personas que perdieron sus trabajos.



Para ver cuál fue la respuesta de las empresas ante la crisis desencadenada por la contingencia sanitaria, los integrantes de GIDI se dieron a la tarea de entrevistar a empresas de la zona, y vieron que el 80% de la muestra ha tenido pérdida de ingresos, en el 46.6% de los casos estuvieron en suspensión temporal de operaciones y el 8.8% continúan cerradas. El tiempo de cierre promedio alcanza los 2 meses (9 semanas).



“La pandemia ha generado una gran incertidumbre por ‘no saber cuándo va a terminar la contingencia’, lo cual ha implicado cambios en la demanda de productos y servicios (51.2%), variación en el precio de los insumos (45.5%) y cambios en la cadena de suministro (31.1%)”.



Entre los encuestados, el 54.3% consideran que la pandemia tendrá un efecto negativo alto en su empresa y el 31.5% un efecto negativo moderado y solamente el 1.6% espera un efecto positivo moderado.



De acuerdo con el informe de resultados, se han emprendido diferentes medidas para enfrentar la pandemia. En materia de ajustes de la operación de los negocios, las cinco estrategias más adoptadas fueron la reorganización del personal y sus actividades (48%), buscar nuevos segmentos de clientes (39.3%), realizar acuerdos especiales con clientes y/o proveedores (38%), implementar promociones y descuentos (36.7%) y reducir compras locales (34.7%).



Entre los ajustes en el manejo de personal, destacan la reducción de los horarios en un 48%, el trabajo desde casa en un 44%, el descanso de personal con goce de sueldo en un 36%, el descanso de personal sin goce de sueldo en un 22%, los horarios rotativos en un 21.3%, el pago a destajo o por proyecto en un 20.6% , la reducción de salario en un 19.3% de los casos y el cierre de la empresa, entre otras medidas.



En muchos casos, para continuar las empresas han tenido que recurrir a incumplimientos financieros, de los cuales el mayor es el impago de la renta (31.3%), seguido de los créditos y financiamiento (27.3%), de los proveedores (24%), de impuestos (21.3%), de servicios (19.3%), y de nómina (16.0%).



En cuanto a las cuestiones financieras las empresas han reducido compras locales, gastos en áreas no esenciales y, además, están buscando apoyos gubernamentales. Las principales afectaciones en las cadenas de suministro se han manifestado en el alza de precios, cierre de proveedores, escasez de insumos y demoras en la entrega.



Respecto a los apoyos externos, el 87% de la muestra no los ha recibido. Entre las principales razones se encuentran: a) no aplicación para el giro o tamaño de la empresa (31%), b) complejidad del proceso de solicitud (25.4%), y, c) desinterés de la empresa (25%). En caso del 13% de las empresas que recibieron apoyo, éste provino principalmente de las cámaras empresariales, grupos de la sociedad civil y de clientes y/o conocidos. Estos apoyos se destinaron principalmente al pago de nómina y otros gastos de operación.



No obstante, las dificultades que enfrentan las empresas, la crisis sanitaria también ha traído beneficios. Un 35.3% de los encuestados consideró que sirvió para mejorar la capacidad para adaptarse y tomar decisiones, el 32% para mejorar la coordinación de actividades entre el personal, el 30% para reducir el costo operativo, el 24.7% para incrementar la creatividad e innovación, y el 20.7% para depurar la plantilla de personal.