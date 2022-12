Recuperación de empleos formales en Veracruz va lenta: STPSP

Si bien en Veracruz se está terminando de recuperar la cantidad de empleos formales perdidos durante la pandemia de COVID-19, la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, reconoció que esta recuperación avanza con más lentitud que en otros estados.Agregó que a nivel nacional las oportunidades laborales están en los mismos niveles que antes de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, pero en la entidad veracruzana aquellos que migraron a los emprendimientos, sobre todo familiares, no han retornado a la formalidad.“En Veracruz ha sido un poco más lento el regreso a la formalidad, sobre todo esto tiene que ver mucha gente que antes estaba empleada en una formal, por el tema de la pandemia, que se acercó a un tema familiar distinto (emprendimiento), no ha regresado a la formalidad”, comentó en entrevista.Según ella, el hecho de que los horarios de trabajo en los emprendimientos sean un poco más flexible, induce a que los independientes se mantengan bajo esta modalidad laboral.Además, García Cayetano recordó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ubica a Veracruz en el top ten de entidades Federativas con mayor cantidad de personas trabajando.“Aquí en Veracruz la mayor parte de las personas están ocupadas con respecto a otros estados y una de las líneas en las que sigue trabajando la STPSP es pasar a la formalidad a muchos de estos probables emprendimientos que a lo mejor no tienen la confianza de tributar, de subirse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por desconocimiento o porque apenas están comenzando”, detalló.La funcionaria estatal atribuyó la informalidad en la que todavía se encuentran muchos negocios tras la pandemia de COVID-19, a que durante ese periodo las personas tuvieron que “ponerse un poco creativas” y trabajar desde casa, sobre todo las mujeres.“Y el reto ahora es acompañarlas con programas de inclusión financiera y también que los profesionistas que se han mantenido durante mucho tiempo sin tributar o cotizar al IMSS, que ahora vean los beneficios de estar inscritos en la formalidad”, insistió.