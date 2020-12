Recuperan libertad exalcalde de San Juan Evangelista y su hijo

Cerca de la 2 de la madrugada de este martes, fueron dejados en libertad el exalcalde de San Juan Evangelista, Abel Vázquez González y su hijo, Gilberto Vázquez Ferrer, tras 6 horas de audiencias realizadas en la llamada Ciudad Judicial de Acayucan.



El Juez de Control del distrito de Acayucan no legalizó la detención del citricultor y exalcalde Abel Vásquez González y su hijo, detenidos el pasado sábado 19 por la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por supuestos ultrajes a la autoridad de los que eran señalados.



El Juez de Control no encontró pruebas suficientes, aunado a que la defensa del oriundo de Villa Juanita evidenció abusos y violaciones en el debido proceso, por lo que obtuvieron su libertad al término de la audiencia.



El exmunícipe refirió que la parte acusadora lo señaló de haber disparado contra los uniformados y de atropellar a un elemento policiaco, lo que dijo era totalmente falso, manifestando que sólo hacía el acompañamiento de la detención ilegal por parte de la Policía de San Juan Evangelista de un sobrino menor de edad.



Agregó que fue víctima de golpes por parte de los uniformados y robo de un teléfono celular por parte de los elementos de la Fuerza Civil, quienes en todo momento quisieron que revelara la contraseña de acceso del móvil, a lo que se negó, motivo por el cual era agredido físicamente.



Puntualizó que presentará denuncia contra los elementos policiacos que participaron en su detención, toda vez que señala que fueron malinformados sobre su actuar al dar acompañamiento a la detención de su sobrino y no intentaba liberar a un sujeto, como se le señaló.