Recurso para crear el transporte “metro” en Xalapa será tripartito: Cinthya Lobato

El proyecto de la primera línea del metro en Xalapa se desarrollaría con recurso tripartita, en el que el Ayuntamiento, el Estado y la Federación inviertan dinero para desarrollarlo y hacerlo viable.



Así explicó la candidata de Unidad Ciudadana (UC) a al Alcaldía de la Capital, Cinthya Lobato Calderón, la manera en que se financiará dicha iniciativa que busca mejorar la movilidad en la Capital y municipios circunvecinos.



“No hay que espantarse y decir ¿cómo lo van a hacer?, pues con recurso tripartita: el propio, recurso federal, BANOBRAS. Está ahí el recurso, ya lo hizo Monterrey. Aquí en esta primera línea del metro estamos hablando de 5.5 kilómetros más o menos, hablaríamos de Bugambilias a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)”, detalló.



En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv, añadió que posteriormente estaría hablando con sus homólogos de Emiliano Zapata y Banderilla para poder integrarlos y hacer aún aún más largo el recorrido de este sistema de transporte colectivo.



“Hablamos más o menos alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, es un esquema muy establecido. Tendríamos ahí más o menos como unas 10 estaciones aproximadamente, de las que hablamos en los lugares básicos, que tocamos en esta zona”, describió.



Tras el accidente que ocurrió en el metro de la Ciudad de México esta semana, señaló que esta obra en la Capital veracruzana estará bien supervisada y en constante mantenimiento para evitar un desenlace fatal como el ocurrido allá.



Insistió que su proyecto sí es viable y sí se puede realizar, asegurando que el que no se haya ejecutado hasta ahora se debe a la falta de planeación de administraciones anteriores.



“Es que la gente no planea. Hasta en casa planeas tu gasto, para qué me alcanza y cómo lo voy a estirar; ya tienes una visión. Si tú vives al día y vas gastando tu dinero obviamente nunca vas a llegar a fin de quincena, como hay gente a quien también le sucede”, justificó.



Destacó que aparte del dinero que viene etiquetado en el Presupuesto de Egresos del Estado, Xalapa aún tiene recursos adicionales que provienen del Fondo Metropolitano, aunque reconoció que “desafortunadamente es muy poco”.



Lobato Calderón aseguró que en el 2010 bajo el gobierno del hoy también candidato a la Alcaldía, David Velasco Chedraui, se perdieron alrededor de 100 millones de pesos que eran enviados para las actividades metropolitanas.



“Y en el 2011 nos llegan 11 millones de pesos, ya fue increíble, imagínate que de 100 millones que teníamos para disponer a 11 millones, fue un golpazo para Xalapa. No nada más los subejercicios que hemos vivido últimamente, sino que ese también fue un golpe muy grave porque nos impidió poder hacer grandes obras”, aseveró.



La exdiputada local en la Sexagésima Cuarta Legislatura consideró que si la primera línea del subterráneo tendría ente 8 y 10 estaciones, el costo del pasaje oscilaría entre 9 y 10 pesos, precio similar al que se cobra en los camiones del servicio urbano.



Además, afirmó que la geografía de Xalapa si permite un proyecto de esta magnitud, el cual indicó aún no está desarrollado, pero que con el análisis y estudio existente se puede concluir que sí es factible.



“También está el tema, por ejemplo, del teleférico. Está ahí nada más esperando que alguien lo haga. Orizaba lo hizo y es un municipio que tiene independencia financiera. Nosotros como Xalapa podríamos tener un recurso nuestro, estar produciendo y no le hemos hecho”, cuestionó.



Apuntó que así como el proyecto del metro, cuenta con “muchísimos” otros que son completamente viables, “reales para dar resultados repito, de corto, mediano y largo plazo, porque el compromiso es hacerlo los primeros 100 días y ¿cómo lo vamos a hacer”, con los talentos humanos, con los hombres y mujeres que nos acompañan en el proyecto”.



Añadió que no tiene compromiso con nada, ni con nadie, lo que le permitirá que los mejores perfiles estén ocupando los espacios de toma de decisiones y desde ahí para que aprendan, “que eso nos cuesta muchísimo a todos”.



Se trata, reiteró, “que desde el primer día estemos implementando acciones concretas y contundentes que harán que al finalizar los 4 años podamos tener una capital vibrante, una capital viva, que es lo que todos queremos”.