Recursos malversados que se recuperen podrían ir al ORFIS: Diputada

Ante el planteamiento de la auditora general el Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, de contar con mayor presupuesto para tener más eficiencia y eficacia, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza, no descartó la posibilidad de lo que los recursos malversados de ejercicio fiscales que se recuperen, sean utilizados para hacer las adecuaciones que pide la titular del ORFIS.Aunque reprochó, “cuánto dinero se les asigna a esos órganos para que hagan su trabajo y dicen que no son suficientes”.Cabe recordar que el ORFIS ha reportado que entre los años 2007 y 2020 se han presentado 294 denuncias penales por un daño patrimonial de 35 mil 570 millones 885 mil 567.61 pesos.Y que el proceso de fiscalización superior ha permitido obtener recuperaciones de recursos públicos en los ejercicios del 2011 a 2021 por un total de mil 985 millones 516 mil 171.37 pesos.Corro Mendoza añadió, “cuánto dinero no se ha podido recuperar de todos esos desvíos que se han hecho, no ahora sino de muchas administraciones anteriores (…) yo creo que allí habría recursos para hacer todas las modificaciones que la auditora necesita”.No obstante, dijo que el ORFIS tiene que ser más eficiente y sobre todo, abatir la corrupción e impunidad, que haya transparencia y que se aplique la Ley, sobre todo, donde se demuestre que hubo desvío de recursos.