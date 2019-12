Recursos no alcanzan para rehabilitar carreteras de Tlacotalpan: Alcalde

Aun cuando la principal demanda de la población de Tlacotalpan es la rehabilitación de los caminos, el alcalde Christian Romero Pérez reconoció que no se logrará concluirlos al cien por ciento en su administración, debido a la falta de recursos.



A través de redes sociales, los habitantes han denunciado las malas condiciones en que se encuentran los accesos al municipio y el Edil afirma que es la principal solicitud; no obstante, con los 50 millones de pesos que ejercen no les alcanza para cumplir con dicha demanda en su administración.



"Te soy honesto, no creo poder. Pero en planeación estamos hablando de un 60 por ciento; (antes) estaba en cero".



Agregó que ya se ha realizado la planeación para rehabilitar las carreteras; no obstante, anticipó que sólo se podrá dar mantenimiento a poco más de la mitad.



En el municipio, hay más de 160 kilómetros de caminos rurales, todos estaban en malas condiciones.



"Sobre todo los caminos, estamos hablando de más de 160 kilómetros de terracería de circulación. Este año pudimos reparar 65 kilómetros".



Incluso el acceso principal a Tlacotalpan estaba en malas condiciones tras la temporada de lluvias.