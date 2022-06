Recursos por cobro de servicios ambientales no se han ejercido, ahí están: CMAS

El director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Alejandro Maupome Riaño, afirmó que los recursos que dejó la administración anterior por el cobro voluntario por servicios ambientales a los usuarios no se han utilizado.Además, expresó que se revisará el funcionamiento y conformación del Comité de Servicios Ambientales Ciudadano, a fin de convocar a sus integrantes próximamente y así decidir en qué se invertirá ese dinero recabado en 2021."Se está analizando y se va a ver para poder ejercer los recursos, ahí están, no se han aplicado (...) Lo que se tiene que trabajar ahorita es en revisar el consejo (comité ciudadano), quiénes van a integrar el consejo, para que a través de ese consejo se pueda acceder a los recursos que se tienen, de acuerdo con los proyectos que se presenten", expresó.Cabe recordar que la integrante de este órgano ciudadano, Isabel García Coll, señaló que hasta el momento no han sido convocado por las autoridades de la paramunicipal para ver el tema, detallando que en 2021 se obtuvieron 5 millones de pesos por este concepto y 3 millones de pesos quedaron en sus arcas para aplicarse en 2022.Maupome Riaño descartó que se implemente nuevamente en el recibo del agua el cobro voluntario a los usuarios del 2 por ciento por servicios ambientales, mismo que se quitó en febrero por decisión del Órgano de Gobierno de CMAS."Ya se descarta, ya no se va a cobrar", precisó el titular del órgano operador, quien además apuntó que ya está el planteamiento por parte del Ayuntamiento de destinar una partida presupuestal para los servicios ambientales, tal como lo anunció el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.