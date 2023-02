Red evangélica de Veracruz se opone a construcción del “Brujo Mayor” en Catemaco

El presidente de la red evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo, aseguró que su iglesia también se proclama en contra de la construcción de un supuesto templo satánico en Catemaco, obra que señala estaría a cargo del “Brujo Mayor”.“La semana pasada llegó un grupo de personas a hacer una protesta en contra del templo satánico que se pretende construir en Catemaco y nosotros respaldamos esa postura”, dijo.Esto luego de que en días pasados la organización Misión Rescate México recolectara 26 mil firmas en la Secretaría de Gobernación para prohibir la obra.“Nosotros no estamos de acuerdo en que se construyan ese tipo de templos. Dios es un Dios de principios, de valores, de respeto al prójimo, de amor al prójimo, lo contrario es Satanás. Entonces, todos aquellos que siguen a Satanás siembran muerte, odio, mentiras y traiciones”, lamentó Trujillo.Y es que el anuncio de llevar a cabo este templo atrajo diversas reacciones negativas de los veracruzanos.“No podemos permitir que se establezca un tipo de templo de esa naturaleza y que induzca a las personas a hacer el mal. Estamos de acuerdo con ellos, estamos en una sociedad que necesita pacificación, reconciliación, amor al prójimo, bienestar”.Refirió que buscarían el contacto con estos protestantes de Misión Rescate México, para reiterar el apoyo de la iglesia evangélica; “si requieren de firmas vamos a firmar a favor y esa carta y ese escrito que le hicieron al Secretario de Gobernación también lo vamos a respaldar”.Afirmó que la iglesia evangélica no quiere que se propaguen este tipo de templos en el Estado de Veracruz.“Al día de hoy no cualquier cosa se puede llamar religión, porque la religión es la búsqueda de Dios, la definición es buscar a Dios, a un Dios supremo, superior de bondad, a un Dios Justo que promueva los principios y los valores. Otros cultos a otras entes o personalidades no buscan eso, sino que buscan el mal y el daño”, concluyóPor otro lado, el presidente de la red evangélica del Estado de Veracruz dijo que la iglesia comparte el pronunciamiento que el Papa Francisco hiciera en días pasados, reiterando que para la religión católica el ser homosexual es un pecado.“Retomando esas palabras del Papa, efectivamente ser homosexual no es un delito, pero sí subrayo la biblia que dice que es un pecado y subrayo que en nuestra iglesia no echamos fuera a ninguna persona, sea cual sea su pecado”, comentó Trujillo.Reiteró que no es un delito y que incluso siendo “pecado” para ellos, recordó que cuentan con el respeto de los evangélicos.“Para nosotros, las personas de preferencias sexuales diferentes tienen nuestro respeto, en nuestras iglesias no se les corre, no se les critica, se les predica el evangelio. En nuestras iglesias se les predica el amor a Dios, pero también se les dice la verdad: para Dios es un pecado”.