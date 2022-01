Red Evangélica pide reanalizar casos de detenidos por ultrajes en Veracruz

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, sostuvo que más allá de los "dimes y diretes" entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, deben analizarse los casos de veracruzanos tras las rejas, acusados de supuestamente cometer el delito de ultrajes a la autoridad."Debería revisarse con mucha calma y precisión y de manera muy estricta todos los casos; sin duda, no se puede cerrar a no revisarse y si hay delito, se tiene que quedar y cumplir su condena pero si no lo hay, ninguna persona tiene por qué estar encarcelada por un delito que no cometió", dijo.En conferencia de prensa, expuso que debe ser la justicia y no los señalamientos mutuos lo que motive la revisión e investigación a fondo para resolver el caso.Trujillo Álvarez apuntó que los diputados y senadores deben velar por la seguridad y la paz de los distritos y municipios que representan en el Congreso Local y de la Unión."Si ellos lo hacen serán reconocidos y si no, serán sancionados y señalados y qué bueno que están interesados en el caso del bienestar de los veracruzanos, qué bueno, así deberían ser también los diputados", detalló.El líder de los evangélicos en Veracruz añadió que deben ser presentadas pruebas de violaciones a los derechos humanos y de abusos de autoridad por parte de los elementos policiacos para demostrar la inocencia de José Manuel "N", secretario técnico de la JUCOPO del Senado, hoy tras las rejas acusados de participar en el asesinato del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar Tovar."Si no hay pruebas tendrán que quedarse callados y aquí ya tendrá que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tendrá que intervenir el tercer poder (Judicial), los otros poderes para determinar lo que sea para el Estado de Veracruz", finalizó.