Red Evangélica Veracruz aplaude a alcaldía de Ricardo Ahued en Xalapa

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, reconoció a la administración de Ricardo Ahued Bardahuil por las obras que está realizando en Xalapa, afirmando que esto demuestra que se están aplicando correctamente los impuestos de los ciudadanos.En conferencia de prensa, indicó que pese a las molestias que genera, lo que está sucediendo en la ciudad en materia de infraestructura vial no tiene precedentes."En este año que todavía no concluye, estamos viendo a nuestros impuestos trabajando; causa molestias, lo reconocemos, pero estamos mejor así porque Xalapa va a estar mejor. Creo que los capitalinos nos merecemos una Xalapa diferente porque no vimos ni supimos de las obras que hizo la administración pasada", indicó.Trujillo Álvarez puso en duda que hubiese habido obras en el cuatrienio de Hipólito Rodríguez Herrero, porque nunca las dieron a conocer."No soy vocero del municipio ni del Alcalde, pero sí hacemos un llamado a la ciudadanía a que tengan paciencia y que vean con sus propios ojos sus impuestos traducidos en obras", reiteró.El líder evangélico destacó que todos los "hoyos" que se están haciendo buscan recomponer toda la infraestructura hidráulica de la Capital, cuyas instalaciones tenían más de 40 años de antigüedad."Tuberías viejísimas hoy están siendo renovadas y eso causa molestia pero la gente, los vecinos, los colonos, están viendo sus drenaje. Quiero hacer un reconocimiento público al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y que tengamos en cuenta que el tema del agua, a nivel nacional, es muy delicado", puntualizó.Y es que recordó la problemática que enfrentan otras entidades federativas por la escasez del vital líquido, de allí la importancia de que se renueve la red potable de Xalapa para que el recurso llegue a los hogares sin que se desperdicie en fugas.