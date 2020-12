Redes Sociales Progresistas no hará alianzas “pragmáticas” para comicios de 2021

El presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), José Fernando González Sánchez, dijo que no buscan ir en coalición con partidos que sólo están interesados en disputar el poder y no en las necesidades de la gente.



Acompañado de militantes y de Antonio Lagunes Toral, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de RSP, señaló que el pragmatismo en la política está llegando tan lejos, que los partidos actualmente dan vergüenza.



"Sinceramente, aunque pudiéramos ir en coalición, creo que en este momento no iríamos con nadie. Sólo buscaríamos la coalición con la gente, lo digo con mucha franqueza y tristeza".



Resaltó que RSP no quiere tener un Estado propietario como lo desea el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sino un Estado promotor.



"Seguramente los de MORENA no van a estar de acuerdo con mi dicho, porque ellos buscan una revolución mucho más profunda y preferirían un Estado propietario. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en una agenda común si los partidos representamos partes de la sociedad? Lo ideal es que los partidos nos hagamos responsables de lo qué sí representamos y lo qué no".



Además, informó que mediante la gira que está realizando en todo el Estado de Veracruz, se están buscando los mejores perfiles que podrán representar a RSP en la entidad.



"Se hizo una convocatoria ciudadana para que asociaciones, grupos de liderazgos de distintos orígenes se acercaran a RSP. Estamos evaluando los perfiles y biografías de hombres y mujeres que pueden representar a RSP en las próximas elecciones".



Al finalizar, todos los participantes, recibieron energías a través de un ritual en una ceremonia Totonaca por parte de algunos habitantes de pueblos originarios.