Redistritación electoral todavía no afectará a Veracruz

La nueva distritación electoral federal de Veracruz cobró vigencia el primero de enero de este año, y sus efectos se verán a finales de este 2023, antes del inicio formal del proceso electoral federal 2023-2024.El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, manifestó que la representación de los actuales diputados federales por Tuxpan, distrito que desapareció, y de las cabeceras distritales de Tantoyuca, Xalapa Rural y Veracruz Rural, que fueron reubicadas a otras sedes, no se ve afectada.Lo que sí se tendrá que analizar son las reglas del juego en los casos de que los diputados federales de esos distritos pretendan buscar la reelección, toda vez que en términos reales esas cabeceras distritales ya no existen en la geografía electoral de Veracruz.Recordó que la distritación electoral que se hace cada 10 años, confirmó que Veracruz pierde un distrito electoral al pasar de 20 a 19, y los que quedaron fueron reconfigurados totalmente, a tal grado que tres cabeceras distritales cambiaron de sede.El distrito electoral que se pierde es Tuxpan, y ya como municipio se incorpora al distrito de Pánuco.Las tres cabecera distrital que cambian de sede por la reconfiguración que se presentó fue Tantoyuca que se cambia a Álamo Temapache; Xalapa Rural cuya sede ya es Emiliano Zapata; y Veracruz Rural que se cambió a Boca del Río.En ese sentido, explicó que la representación ciudadana de los diputados federales no se afecta, toda vez que si bien es cierto son electos en un espacios geográfico llamado distrito electoral, en donde habita un determinado número de personas, no quiere decir que solo representa al distrito que los eligió.“Un legislador federal representa a toda la Nación, a todo el país y a todos los mexicanos. Por eso, el hecho de que se haya perdido el distrito federal de Tuxpan y se hayan cambiado de sede tres cabeceras distritales no quiere decir que esos diputados ya no representan a nadie, no, siguen representando a todo el país, porque cuando se legisla no se hace solo para un distrito en particular,, sino para toda la nación”.Asimismo, reconoció que tendrá que analizar las reglas que se aplicarán en caso de que alguno de esos cuatro diputados federales pretenden una relección, toda vez que para el proceso comicial 2023-2024 los distritos que hoy representan ya no existirán.Por lo que el INE deberá definir el escenario o en su caso, los partidos que los representan los postules por otros distritos electorales.