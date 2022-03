Reducirán sueldo de empleados de confianza del Ayuntamiento de Xalapa

Los salarios de 337 trabajadores de confianza en el Ayuntamiento de Xalapa tendrán un ajuste a la baja del 10 por ciento, mientras que poco más de mil 500 recibirán 5 por ciento menos de sueldo.Así lo anunció el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, al reiterar una vez más que no habrá más contrataciones y que les ha pedido a los directores reducir su personal.Con estos ajustes salariales, el munícipe capitalino expuso que se logrará obtener el recurso necesario de 49 millones de pesos para poder pagar la homologación salarial de hasta 22 por ciento a los sindicalizados que tienen sueldos por debajo del mínimo, así como el incremento salarial del 3.8 por cierto para los 2 mil 800 empleados de base."Tendremos que tomar medidas importantes financieras con esta restructuración para que demos paso y frente a cumplir con estas obligaciones y que seamos conscientes. He determinado que para poder liquidar estos derechos, en 337 trabajadores de confianza un ajuste del 10 por ciento al salario y un 5 por ciento de ajuste salarial al resto de los trabajadores de confianza", informó el munícipe.Y es que sostuvo que de no hacer este ajuste, sería imposible tener la corrida financiera adecuada para hacer frente a los compromisos de su administración, considerando que quienes conforman su equipo de trabajo deben servir y no servirse de los recursos públicos de la Alcaldía.Ahued Bardahuil dejó en claro que se protegerán los derechos de los trabajadores y que cumplirán con la minuta que se firmó con el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Xalapa, que habrá de ratificarse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), este mismo jueves.Detalló que con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Xalapa se acordó además del incremento y homologación salarial, un 20 por ciento de ayuda para agua; 20 por ciento de ayuda para renta, así como ayuda para uniforme para el desfile del primero de mayo, de mil 500 pesos.Con estos compromisos, su Gobierno deberá desembolsar casi 50 millones anuales adicionales a partir del primero de enero por ser retroactivo este derecho por los acuerdos a los que se llegó con el sindicato tras conjurar la huelga.