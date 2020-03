Reducirían número de autobuses laborando en sur de Veracruz, por coronavirus

Transportistas del sur de Veracruz analizan la posibilidad de sacar de operación algunas unidades en la modalidad de urbanos, ante el bajo número de usuarios que se espera haya en los próximos días por la pandemia del coronavirus.



El secretario de la Alianza de Transportistas del Sur de Veracruz, Secundino Reynaga Romero, informó que al no contarse con equipos para sanitizar los urbanos, los conductores deberán hacerlo de manera manual y con productos básicos, para evitar la propagación y contagio del coronavirus.



Esto debido a que actualmente, en esta zona, aún no se aplican medidas sanitarias de limpieza de pasamanos y asientos de las unidades por el COVID-19.



“Ahorita no va a haber clases, mucha gente no va a ir a su trabajo, yo creo que vamos a tener que reducir algunas unidades pero poniéndonos de acuerdo todos para poder prestar un servicio y que no anden muchas unidades también”, comentó.



Aseveró que determinarán qué tipo de acciones comenzarán a realizar antes de que finalice esta semana.



Reynaga Romero explicó que se han emitido recomendaciones a los chóferes del servicio sobre la limpieza con la que deben mantener su vehículo.



Abundó que es necesario que tanto usuarios como conductores tomen conciencia de la contingencia epidemiológica actual de México por el Coronavirus.