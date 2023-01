Reencuentro cognitivo

No hay nada estático, todo cambia con diversa magnitud, dinámica que propicia condiciones nuevas que, en ocasiones, son completamente imprevisibles. De ahí que la palabra cambio, que proviene del galo cambion, significa “trocar”, es decir, sustituir una cosa por otra, modificar o alterar el estado de apariencia, nos dice el Diccionario de la Lengua Española.La física clásica refiere que el cambio consiste en las transformaciones que sufre la energía, la materia, las sustancias que deriva en modificación de la estructura molecular. Desde la perspectiva social, el cambio describe transformaciones de la estructura social que incide en normas, valores, tradiciones, formas de organización económica y política, reorganización de los mercados, percepciones culturales.El cambio biológico, por su parte, también está presente desde la gestación hasta la vejez y muerte, como también el cambio intelectual que ocurre mediante el aprendizaje que nos facilita aprender, reaprender, desaprender y continuar aprendiendo nuevas cosas a la vez de tener nuevas experiencias que nos permiten construir o reorientar rumbos en la vida.En suma, el cambio, el “trocar”, es constante, siempre presente e inevitable, por lo que es necesario que aprendamos a vivir en él y con él, sobre todo en esta época en la que el cambio es la constante acompañado por incertidumbre, pues la velocidad con la que está trocando todo en la vida, nos genera falta de certeza e inseguridad.Situación paradigmática sucede en el campo de la economía. La producción y la lógica del mercado se alejan, cada vez más, de la dinámica de producción de masas que emergió con el desarrollo industrial, donde el requerimiento laboral fundamental era poseer habilidades manuales o habilidades intelectuales especializadas que cambiaban lentamente a lo largo de los años, procreando estados de certeza futura.Actualmente la situación ya no es así. La incertidumbre agobia nuestras vidas. La atención hacia el aprendizaje de lo nuevo es cotidianeidad que invade el día a día. Las innovaciones tecnológicas nos subsumen en una dinámica transformacional donde la obsolescencia se sucede, cual si fueran cuadros fílmicos. Los patrones de consumo los rige la novedad que detona deseos superfluos de competencia y posesión, donde la vacuidad se maquilla mediante poses de autoridad.Estos reflejos, cual ejemplo pues hay muchos más, son expresiones del neocapitalismo postindustrial; es decir, del capitalismo del conocimiento donde la tecnología de la información y la comunicación digital, la Inteligencia Artificial (IA), la mecanización, la robótica, la informática, la nanotecnología, la física cuántica, la biología molecular y demás campos del conocimiento científico y tecnológico, son constitutivos de los procesos de producción y de la dinámica económica mundial.Conocimiento, energía y materia, integran la trilogía de los valores de producción contemporáneos. Si bien la sociedad del conocimiento coexiste con la sociedad industrial, tal como ocurrió con la coexistencia de los oficios y gremios durante el proceso de transición industrial en los siglos XVIII y XIX, la dinámica económica actual tiende hacia la acumulación de capital cognitivo, base impulsora de la productividad del trabajo.Conocimiento y habilidades tecnológicas, información y creatividad, innovación y aprendizaje permanente, se traduce en el binomio trabajo informático-trabajo intelectual, que expresa la importancia del trabajo mental frente al trabajo manual y físico.En un mundo que trueca con rapidez las condiciones sociales de producción y la innovación tecnocientífica, se introducen con rapidez nuevas dinámicas laborales, por lo cual la educación tiene también que trocar para responder a las nuevas condiciones que demandan perfiles educativos diferentes a aquellos que se requirieron con la primera y segunda revolución Industrial.La educación debe ser campo privilegiado de las políticas públicas, pero no en el sentido de imponer esquemas ideológicos, sino en el talante crucial de alentar aspectos esenciales en los que destaca la curiosidad creativa, la habilidad para pensar reflexivamente, la observación relacional del mundo, el manejo digital de información, conocimiento científico y humanístico transversal, el saber aprender en el aprender para mantener conocimientos actualizados.Perfiles que tienen que estar profundamente trenzados con valores éticos y sentido social solidario: respeto de los derechos humanos, respeto de los derechos de la naturaleza, cambio cultural que exalte la igualdad de género, equidad e inclusión laboral, la búsqueda del progreso sostenible y sustentable, la reducción de las brechas de desigualdad social, la colaboración participativa, la justicia, la paz, la democracia y la libertad.Perfiles cognitivos y éticos amalgamados por la habilidad socio emocional para evaluar situaciones de incertidumbre y saber aplicar criterios prospectivos para la solución de problemas. Se requiere de una educación que forme en la realidad de la complejidad, que es múltiple, procreando el reencuentro cognitivo que haga posible el cambio de mentalidad y perspectiva del mundo.