Reencuentro con la interpretación jurídica II

Puesto que hablar de un reencuentro con la interpretación jurídica supone un encuentro previo, de ello escribimos en nuestro artículo anterior ( Portal alcalorpolitico.com 19/01/2022 ). De ahí que hoy escribimos propiamente sobre dicho reencuentro. Con el propósito de describir el acontecimiento distinguimos en nuestro escrito cuatro partes: dogmática jurídica e historia del Derecho; implicaciones pedagógicas; una falsa creencia; y, el condicionamiento de la pandemia Covid-19.Una feliz circunstancia. El licenciado Abel Escobar Ladrón de Guevara, siendo director de la Facultad Derecho de la Universidad Veracruzana, dentro de un procedimiento normal en aquel entonces, nos asignó la impartición de la asignatura de Historia del Derecho, porque muy pocos profesores querían aceptarla, ya que sólo se le daba credibilidad a la Dogmática jurídica.Como la ignorancia es atrevida, aceptamos el curso y se debe reconocer que pudimos sacarlo adelante por el apoyo serio del historiador José Velasco Toro. Quién nos iba a decir que la dogmática jurídica y la historia del Derecho serían consideradas disciplinas jurídicas por antonomasia. “Existe, en efecto, el límite innegable de que la historia jurídica abstrae de la vigencia de las normas, mientras que la dogmática tiene la vigencia como objeto de investigación.” (Antonio Osuna Fernández-Largo).Aquellas incursiones en la historia y no simplemente en la evolución del Derecho, hizo saltar a la vista que las innovaciones o rupturas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los saberes de las abogadas y de los abogados, se hace desde una tradición. En el caso de México, prevalece la tradición civilista o romanista, en la cual –al decir de John Henry Merryman - el protagonista ha sido por siglos el profesor de Derecho.Sin sentimientos de cierta tristeza por el recuerdo de una docencia que se practicó por años centrada en la enseñanza. Más bien, repito, agradecido. Hoy es necesario abocarse a una tarea nueva. Si el profesor de Derecho comprende que todo cambia y que nada permanece (Heráclito), si comprende que, hoy en día, las circunstancias se modificaron y que la tarea docente se centra en el aprendizaje de los estudiantes, entonces, el profesor no desaparece del escenario pedagógico.Por el contrario, el profesor entenderá también cuál es su papel hodierno. Dicho rol se puede resumir en dos acciones: a) movilizar competencias; y b) mediar el aprendizaje para que los alumnos construyan o reconstruyan, por sí mismos, algo nuevo y diferente.Situados en el campo del Derecho y en el tema de las competencias, el estudiante debe saber ser justo (o tomar decisiones justificadas), el saber conocer cómo construir la norma o sistema de normas jurídicas a partir del texto legislativo y el saber dar a cada uno lo suyo. Y, por lo que respecta a la mediación del aprendizaje, el profesor tiene la oportunidad del reencuentro con la interpretación.La oportunidad emerge porque se abandona la falsa creencia de que los legisladores producen el Derecho y que la tarea de los juristas consiste en precisar su alcance. Lo cierto es que los legisladores producen texto legislativo, con alguna fuerza directiva, que es el objeto de interpretación que compete al jurista. Éste, a su vez, por medio de la interpretación, construye o reconstruye normas jurídicas para precisar el alcance del Derecho.Existe algo más, en nuestro país el proceso de transición hacia ambientes híbridos de aprendizaje viene de lejos. Por ejemplo, la Universidad de Xalapa [UX] tiene en su historial algunas experiencias para combinar y aproximar dos modelos de enseñanza/aprendizaje: el sistema tradicional cara a cara y el sistema e-learning. La UX, sin embargo, hace esta labor con prudencia, paso a paso. Su cautela se caracterizaba por tratar de conseguir que la virtualidad fuese complemento de lo presencial.La aparición de la pandemia COVID–19 precipitó todo y, entonces, el concepto hibrido se entendió como el cruce de dos elementos de origen diferenciado, cuyo resultado está totalmente integrado, es inseparable. Una condición indispensable para conseguir la modalidad hibrida es modificar el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las asignaturas. Para cumplir esta condición, la UX no abandonó ni la prudencia ni la cautela, ya que está laborando al respecto sin prisa, pero sin pausa.Con el ánimo de concretizar, diremos que el 29 de enero del año en curso, iniciaremos en aquella Universidad, el curso de Derechos Humanos en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. Al recibir a los participantes, no se quiere desperdiciar la oportunidad para advertir enseguida el propósito de la asignatura: movilizar dos competencias, una genérica o transversal, esto es, la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas aplicando los conocimientos construidos; y, otra específica en Derecho, comprometerse con los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho.El horizonte de proyección del curso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio se trata de un texto con vis directiva, producida por el órgano Constituyente de 1917, pero en la actualidad tiene que observarse como una obra del Constituyente Permanente u Órgano Reformador de la Constitución Política de México.El punto de vista apunta hacia el fenómeno de la convergencia de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 2008, y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, 2011. Con estas dos pistas, y dado que no se trata de la reproducción de conocimientos, sino de la construcción o reconstrucción de estos, por parte del estudiante, emergen dos cuestiones principales: ¿Qué aprender? Y ¿Cómo aprenderlo? Desde una aproximación constructivista, dichas preguntas podrían formularse como: ¿Qué se construye? Y ¿Cómo se construye?Sin pretender que se trate de una cuestión puramente nominal, cierto es que la figura principal de este curso se observa a partir de cuatro conceptos clave que resultan de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, 2011:1. el bloque de derechos (o bloque de constitucionalidad);2. la interpretación conforme a la Ley suprema;3. el principio pro persona; y,4. el control de la convencionalidad.Los cambios que se introducen para que los estudiantes puedan observar el fenómeno de convergencia de las dos Reformas Constitucionales mencionadas son: primero, se precisa el horizonte de proyección, es decir, se abandona la noción normativista del derecho (“el derecho es la norma o sistema de normas”); segundo, se recibe la definición genética del derecho (el derecho es el conjunto de saberes que construyen las abogadas y los abogados); tercero, se precisa el objeto formal de estudio de tales saberes: el orden jurídico; y, cuarto, se efectúa la interpretación, entendida como desentrañar el sentido del texto legislativo o, en su caso de la costumbre jurídica, y poner a la vista su fuerza directiva. Lo anterior implica adentrarse en los contextos del texto legislativo: lingüístico, sistémico y funcional.