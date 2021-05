Reestructuran seguridad en el sur; “reasignan” a Policía Naval, GN reforzará

Al aclarar que la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) se quedará en Coatzacoalcos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que habrá una “reestructura” entre las corporaciones de seguridad en la zona ante proyectos como el Ferrocarril Interoceánico y la refinería de Dos Bocas en Tabasco.Esto, detalló, implicará reasignar las tareas de la Policía Naval y la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, así como más cuarteles de esta última corporación.“Es falsa la información de que la Marina se va, no: tiene reasignación de actividades ante la llegada de más personal de Guardia Nacional y la proyección de estos cuarteles (...), vamos a seguir trabajando por la seguridad”, dijo García Jiménez en un video que difundió por redes sociales junto a otros mandos de las fuerzas armadas.Y es que esta semana comenzó a reportarse que la Marina dejaría de vigilar el municipio, presuntamente porque se había acabado el respectivo convenio. No obstante, el Gobernador explicó que ahora darían prioridad a proyectos federales.“Tenemos la gran tarea de cuidar el proyecto de Ferrocarril Interoceánico en esta parte de Veracruz, que unirá al puerto de Coatzacoalcos con el de Salina Cruz, en Oaxaca. (…) También por el proyecto de Dos Bocas, esperamos tener a partir del crecimiento del puerto de Coatzacoalcos, la llegada de buques de mayores dimensiones que van a transportar principalmente combustibles”, dijo.Por ello, ahora los policías navales en la región cambiarán su “insignia”.“La Marina ha tomado la decisión de que elementos que estaban como Policía Naval tengan ahora la insignia de Marina, a fin de que también cubran la función de seguridad nacional e inteligencia que constitucionalmente tienen ellos dentro de sus atribuciones. Es decir, ellos se quedan con base en Coatzacoalcos pero tendrán también tareas de seguridad en estos dos grandes proyectos”, dijo.El Gobernador explicó que los cambios también son porque se espera la llegada de 250 elementos de la Guardia Nacional, “específicamente” a Coatzacoalcos.Esto, señaló, es benéfico pues ya ven a futuro cómo mantener la seguridad en torno a las actividades económicas que se detonarán en el sur del Estado.“La llegada de Guardia Nacional también tiene otra adición: vienen más cuarteles”, dijo.García Jiménez señaló que ya se encuentra en funciones el cuartel de la Guardia que inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de marzo, en Las Choapas pero además, se construyen los de Sayula de Alemán y Cosamaloapan.De igual manera, el Mandatario reveló que para el siguiente año se contemplan los cuarteles de Cosoleacaque, Mecayapan, Ixhuatlán del Sureste, Coatzacoalcos, Minatitlán, Isla, San Andrés Tuxtla y Lerdo de Tejada.Por último, el Gobernador informó que pidió al secretario de Seguridad Publica, Hugo Gutiérrez Maldonado, llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Coatzacoalcos para coordinar mejor a sus 500 policías municipales e instaurar un Mando Único.“Tenemos que ser más eficientes y tenemos que reestructurar las formas en cómo nos coordinamos, queremos cubrir el área de manera eficiente no sólo con más elementos, sino que específicamente tengamos tareas asignadas a fin de procurar la tranquilidad de todos los veracruzanos en el sur”.“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de todas y todos”, concluyó García Jiménez.