Reforma a pensiones plantea aumento de aportación patronal, no de trabajadores

Arturo Herrera Domínguez, titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en el proyecto de reforma al sistema de pensiones, que este miércoles anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, se buscará pasar de mil 250 a 750 semanas obligatorias para obtener una pensión garantizada y detalló que las aportaciones de los trabajadores no se incrementan, sino que la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87 por ciento.



En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador, el Secretario señaló que, de aprobarse esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40 por ciento.



"Es decir, no es un asunto menor. Se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores, que tengan –como el Presidente lo señaló– acceso a un retiro justo, acceso a una retiro digno”, explicó Herrera.



Refirió que una de las fallas que hay actualmente en el sistema de pensiones es que el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que, sobre todo a ciertos niveles de ingreso, la pensión resultara mínima.



“Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retira, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30 por ciento de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento en que este trabajador se esté retirando", explicó.



En Palacio Nacional, el Secretario de Hacienda refirió que con esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, no nada más habrá más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada bajará de 25 años a 15 años.



“Después va a ir subiendo paulatinamente pero esto es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanza el mínimo para tener una pensión garantizada”.