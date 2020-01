Reforma al Código Civil y bodas gay, con posibilidad de quedar en “la congeladora”

La reforma al Código Civil de Veracruz que busca establecer el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, se perfila hacia dos caminos: una discusión más amplia para someter el dictamen en una sesión extraordinaria o bien, “la congeladora”, en donde está el 60% de las iniciativas de reforma y de leyes que han presentado todas las fracciones parlamentarias en este primer año del actual Congreso del Estado.



El diputado coordinador del grupo legislativo del PAN, Omar Miranda Romero, manifestó que las posturas de los grupos interesados en el tema ya están definidas, por lo que sólo falta buscar las coincidencias.



Confirmó que durante la sesión plenaria de esta tarde, no se someterá a votación el dictamen de reforma al Código Civil, pues dijo que al momento se desconoce si ya está elaborado.



Entrevistado previo a la entrega de su primer informe de actividades legislativas en la Presidencia del Congreso del Estado, dijo que la postura de Acción Nacional es a favor de la vida y de la familia, por lo que reconoció la necesidad de un mayor análisis sobre el concepto de matrimonio.



Respecto a la protesta que hacen grupos ciudadanos católicos que se oponen a que se desvirtúe el concepto de matrimonio, que se define como la unión de un hombre y una mujer y no entre dos personas, señaló que tienen que ser escuchados antes de que se pudiera elaborar el dictamen.



Sin embargo, añadió que la reforma al Código Civil de Veracruz no sólo es el tema del matrimonio igualitario, sino también, dejar establecido el divorcio express, el reconocimiento del concubinato y la decisión de los padres de elegir si el primer apellido de sus hijos es el paterno o materno.