Reforma Electoral de AMLO es una “trampa política”: PAN Veracruz

El dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, calificó como una “trampa política” la Reforma Electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, de allí que su partido prepara una contrapropuesta en la que más que desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), buscarán fortalecerlo.Y es que aseguró que la idea principal del titular del Ejecutivo Federal es “simplemente” quitar al ente comicial, más que buscar ahorros con la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos o la desaparición de los legisladores plurinominales.“En Acción Nacional estamos completamente seguros de que nada más es una trampa política (…) porque primera no se puede pedir a alguien que te ayude, que te apoye pensando en el bien de la Nación, cuando a cada rato estás injuriando y amenazando, criticando y diciendo traidor a la patria”, afirmó.En la entrevista, Salomón Molina consideró que ante la falta de una mayoría en San Lázaro por parte de MORENA y sus aliados, se debe priorizar el consenso y tomarse en cuenta todas las voces, si quieren que los cambios constitucionales en esta materia puedan aprobarse.“Es una propuesta que no conlleva nada, simplemente desaparecer el INE. Entonces nosotros hemos platicado y comentado que habría que hacer una contrapropuesta y el PAN la está haciendo para presentarla a través de los diputados federales, la idea es algo más integral”.El líder del blanquiazul detalló que entre los planteamientos que incluiría esta iniciativa de reforma a la Carta Magna nacional, están la de fortalecer al órgano comicial y la inclusión de la segunda vuelta electoral.“Ahora desafortunadamente muchos solamente con porcentaje mínimo, no sé, un 25 a 30 por ciento lograr ser Alcaldes, Presidente de la República, lo que presenta el PAN dice que los que no reúnen el necesario tendrán que ir a una segunda vuelta. Los dos primeros este que tengan el más alto el porcentaje de votación tendrán que ir a como le llevamos el desempate”.Al acotar que con ello la ciudadanía podrá escoger dentro de dos opciones, la que mejor le parezca y la respalde con su voto; Salomón Molina apuntó que también propondrán “más mandatos” para la constitución de nuevos partidos políticos.“Que no haya una creación de diversos partidos, simplemente que haya mucho más candados, que sea más representativo, que sea más plural y participativo pero no como está (actualmente), que a alguien se le ocurre decir ‘yo quiero un partido nuevo’ y con solamente cierto porcentaje de firmas o militantes, reuniones, ya se constituyen como partido político”, cuestionó.Desde su punto de vista, en México hace falta cultura política y compromiso ciudadano, que no sólo se queje de lo que las autoridades no hacen bien, sino que participe activamente cuando hay elecciones y dé seguimiento a las promesas de campaña.“No le han encontrado el valor sustancial que tiene el derecho al voto. Si la gente participara, se organizara, creo que eso ayudaría mucho al el país que finalmente llegara con otro tipo de erupción, con otro tipo de gobierno, con funcionarios legítimos pero preparados. Legítimos, responsables y con una conducta ética. (Ahora) simplemente van por el tema del poder por el poder, no el poder del servicio, el poder de hacer las cosas mejores”, aseveró.El presidente del CDE del PAN en la entidad añadió que ante esta apatía de los mexicanos su partido busca que a sus militantes se les reconozca más como ciudadanos y que tienen derecho a influir en las decisiones políticas del país.“Buscamos que los militantes no sean militantes del partido, sean ciudadanos que conozcan realmente los derechos pero también las obligaciones y que participemos como ciudadanos, que, si algo está bien, al contrario, felicitar y aprobarlo pero si algo está mal, también con todo el derecho a exigir que esas cosas mejoren”, resaltó finalmente.