Reforma electoral de MORENA es “un atentado”, elimina la vigilancia ciudadana: Iglesia

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, señaló como preocupantes las decisiones de MORENA en el Congreso local en Veracruz, tras presentar un proyecto de Reforma Electoral.



"Lo que nos preocupa, es que exista este distanciamiento entre lo que la gente necesita y la preocupación de la gente, que en este momento es la pandemia. La gente está preocupada por su salud, por su trabajo. Esa es la agenda prioritaria en el Estado. Se le agrega también la inseguridad, desparecidos, pobreza. Ante esta realidad, nos llama mucho la atención que los diputados en el Congreso, específicamente de MORENA, estén preocupados por un tema electoral que también va a afectar a las familias".



En ese sentido, expuso que coinciden con los reclamos que ha hecho constantemente la asociación civil "Más Vida, Más Familia", respecto a las implicaciones de dicha reforma.



"Los diputados por estar preocupados por la Reforma Electoral, están tocando temas como el de la modificación del comités municipales para quedarse ya como comités distritales. En un atentado y va a dinamitar la estructura electoral. Todo esto le restaría credibilidad, le restaría posibilidades a la gente de vigilar su voto".



Así también, recriminó que en esta reforma se consideren los votos electrónicos, ya que dijo, se podría prestar para fraudes.



"Al ya no haber comités municipales que vigilen los procesos electorales, están encaminándose para que sea fraude".



Además, agregó que el punto de la reelección permitiría que una persona se quede en el poder hasta por 9 años.



"La gente está muy distraída, la gente no había hablado del tema, se habían entretenido en otras cosas y que bueno que los están evidenciando. Estamos observando qué les preocupa a los diputados, no les preocupa la gente, ni sus problemas, les preocupa mantenerse en el poder".



De igual forma, refirió que los legisladores intentan imponer la terminología que usa la ideología de género a través de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).



"Ya prácticamente meterían a rango constitucional, en Veracruz, el matrimonio igualitario, el cambio de sexo con cirugías en hospitales, implementar el aborto, adopción de niños por personas del mismo sexo".



Cabe resaltar que, dicha Gaceta de Reforma Electoral, publicada el sábado 2 de mayo del 2020 en sesión ordinaria de la Legislatura del Congreso Local, fue presentada por la fracción legislativa de MORENA, una reforma electoral, conteniendo temas solamente discutidos y analizados hacia el interior de dicha fracción, como son: el voto electrónico, la consulta popular que impedirá a la postre la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular, la modificación estructural del Organismo Público Local Electoral, sus Consejos Distritales y Municipales, entre otros.