Reforma Electoral nació sin la vialidad para ser aprobada: PRI Veracruz

Para el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, la Reforma Electoral que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “prácticamente nace sin la viabilidad” para ser aprobada, toda vez que no cuentan con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para que sea una realidad.Expuso que este lunes, tanto las dirigencias de los partidos políticos que conformaron la coalición “Va por México” como los líderes de las bancadas de oposición en San Lázaro, fijaron su postura en contra de los cambios constitucionales planteados por el titular del Ejecutivo Federal.“Ésta sería una reforma que prácticamente nace sin la viabilidad de poder aprobarse. Es una reforma constitucional, entonces no le dan los números para tener esa reforma. Lo que claramente sería la siguiente propuesta que hace el Presidente que no podría pasar”, auguró.Y es que Ramírez Marín indicó que no están de acuerdo con una reforma que regresa a México 40 años en la historia, eliminando un sistema electoral que se ha ido consolidando y que empezó por ciudadanizar el manejo de las elecciones sacando del manejo de los comicios al gobierno.Comentó que el andamiaje en materia electoral robusteció el sistema recursal, pues antes no había un tribunal que atendiera este tema y con certeza jurídica y constitucional a los procesos comiciales.De este modo, el líder priista rechazó que esta reforma afecte los intereses de la oposición, tal como lo mencionó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya que la postura que tienen es en defensa de que el manejo de las elecciones no esté en manos del gobierno.“Si por intereses nuestros implica o establece la posibilidad de que la credencial de elector sea un carnet con la inviolabilidad y la irremplazabilidad que puede tener ese mecanismo y que a través de éste puedan los ciudadanos acceder al libre voto para elegir a sus representantes, no tenemos los mismos intereses”, puntualizó el dirigente priista en Veracruz.Por el contrario, afirmó que MORENA está buscando “desquitarse” de un pasaje histórico que había quedado en el pasado; consideró que lo peor para Veracruz y México es gobernar viendo hacia el pasado y no viendo hacia el futuro.Sobre si se trata de una “venganza política”, comentó que se trata de una estrategia que tiene como propósito “desmembrar” y atacar a las instituciones como ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y la Fiscalía General de la República (FGR); así como de eliminar los fondos y fideicomisos para la seguridad y los desastres naturales y los destinados directamente a los municipios.Además, Ramírez Marín expresó que la propuesta deviene de la caída en la aceptación popular de López Obrador y de MORENA, lo que calificó como una tragedia y desastre para el país.“Es una cortina de humo, como lo dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que tiene como propósito que la gente no se dé cuenta que hoy paga el pollo y la leche más cara; la gasolina no vale 10 pesos, el gas no está más barato, la luz no es más barata, la carne no es más barata; entonces recurren al viejo adagio de 'al pueblo pan y circo'”, concluyó.