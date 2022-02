Reforma eléctrica busca recuperar la soberanía energética: Gloria Sánchez

La senadora Gloria Sánchez Hernández afirmó que la reforma eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene el objetivo de recuperar la soberanía eléctrica en materia energética y usar al litio dentro de sus fuentes de energía.Durante su participación en el foro “¿Qué plantea la reforma eléctrica?”, realizado por la Universidad Euro Hispanoamericana, la morenista dijo que actualmente hay empresas nacionales y de capital extranjero que usufructúan con el litio sin siquiera notificar al Gobierno mexicano.“Ya hay grandes yacimientos de litio en el norte del país que controlan empresas extrajeras y que incluso están haciendo negocio con otros países sin notificárselo siquiera a los mexicanos”, sostuvo.Aseguró que la reforma lo que pretende es beneficiar al pueblo y no a los particulares “de pequeños grupos nacionales y extranjeros que no ven por el bien popular”.Recordó que la reforma eléctrica que está en análisis en el Senado requiere hacer de una reforma constitucional, lo cual debe ser aprobado en primera instancia por el Congreso de la Unión y posteriormente por los Gobiernos estatales, de ahí la necesidad de buscar apoyo de por los menos 17 congresos de los Estados.“No puede llevarse a cabo si no se tiene el respaldo de la ciudadanía, el respaldo consciente de la ciudadanía”.Acusó que el Partido Acción Nacional (PAN) de “una manera obsesiva” quiere confundir a la opinión pública, señalando que la reforma pretende seguir contaminando el ambiente con combustóleo y con carbón.“(Dicen) que queremos tener un monopolio, eso es tampoco es cierto. Se dice que va a ser muy difícil que logremos sacar la reforma eléctrica porque la oposición no nos va a dar los votos y por eso no tendremos mayoría calificado pero vamos a ver quiénes votan a favor de recuperar la electricidad para el pueblo de México y quienes votan a favor de los particulares”, advirtió.Incluso, cuestionó la labor de los medios de comunicación, señalando que hacen “el juego” de capitales privados en contra de la reforma propuesta.“Que quede claro que los medios de comunicación le están haciendo el juego a los privados y tratando de desprestigiar a esta reforma que si la logramos será histórica”.La Senadora veracruzana ejemplificó los efectos de que los capitales privados mantengan la rectoría de la energía eléctrica con las heladas registradas en Texas, Estados Unidos, que mantuvieron a esa región varios días sin del servicio pero al llegar los recibos los costos se habían incrementado.“Estuvieron muchos días sin electricidad y cuando llegaron los recibos se habían quintuplicado los precios porque los privados no quieren perder. En este caso está asumiendo no solo la generación del 54 por ciento de energía, dejándole a los privados el 46 por ciento en una libre para que la población no resienta el aumento de los precios, esa es la mayor ventaja de que recuperemos la rectoría de la generación de energía y su distribución”.En esta jornada también participó el ingeniero Rafael Castillo Blanco, quien afirmó que se debe aprobar la reforma eléctrica como un mero acto de patriotismo y en el presídium estuvo presente la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, además de la secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano.