Reforma Eléctrica de AMLO conviene a particulares: CANACINTRA

Aunque aún no se sabe cómo quedará la Reforma Eléctrica que plantea el Gobierno federal, se considera que puede ser una buena oportunidad para la inversión privada en la generación de energía, afirmó el vicepresidente de la CANACINTRA, Octavio Gracián Malpica.Recordó que la Reforma plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría a su cargo el 56 por ciento y en el 44 restante podrían entrar empresas particulares.Comentó que se han tenido pláticas con la American Chamber of Commerce of México, organización que promueve el libre intercambio comercial entre México y Estados Unidos, y hay visión en abrir el diálogo entre inversores fuertes y el gobierno del país.Mencionó que hay un área, que es la distribución, de la cual se podría encargar la CFE sin ningún problema y en donde no tiene competencia, y abrir la generación de energía a empresas especializadas en esta parte.Señaló que la Comisión tienen una red de distribución nacional y está bien en que no se pierda la inversión que se ha hecho en hidroeléctricas y termoeléctricas la infraestructura que se tiene en todo el país y abrir un espacio más a la inversión privada.Consideró que es importante lograr la apertura para el diálogo y que se vea que cada sector puede tener un área de oportunidad que beneficie a todas las partes.