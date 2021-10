Reforma Eléctrica defiende al país de intereses privados: MORENA

La Reforma Eléctrica sin duda brindará mayores beneficios para el impulso y desarrollo de México, expresó el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Yair Ademar Domínguez Vázquez, al referir que en Veracruz se apoya la reforma y se refrenda el compromiso de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.Ademar Dominguez explicó que la iniciativa propuesta por el Presidente busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios, con la cual se refrenda el propósito de establecer en la ley, que el Estado mexicano asuma el 54 por ciento del mercado nacional de la energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento.El Secretario de Organización recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el litio, así como todo el mineral que hay en el subsuelo de la patria, es de los mexicanos, de la nación.“Es por ello que la reforma busca que los mexicanos no estemos sujetos a intereses privados como hasta hoy, que han sido quienes fijan las tarifas, los que despachan la energía y la utilizan sin ningún costo para ellos”, detalló.Tal como ya lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, no se trata de desplazar al sector privado, sino de garantizar la competencia, así como poner orden, ya que CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro y que además busca que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, expuso.Ademar Domínguez expresó que dentro de las modificaciones que propone la reforma está reincorporar el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE, así como suprimir los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, cuya estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía.Finalmente, Yair Ademar asentó que en la iniciativa enviada al Poder Legislativo, en el caso del litio, ya no se entregarán nuevas concesiones porque se trata de un mineral estratégico y México tiene suficiente litio que permitirá desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna para las nuevas generaciones.