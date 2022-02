Reforma Eléctrica garantizará al menos 30% de energía limpia

El senador Ernesto Pérez Astorga declaró que la Reforma Eléctrica traerá grandes beneficios a la población y los foros que se han tenido son precisamente para sensibilizar a la gente.Expuso que entre lo más destacable de la reforma es que las plantas generadoras de energía podrán trabajar al máximo de su capacidad, lo que traerá consigo que se pueda abastecer e inyectar más energía, quitándole poder a empresas privadas y bajando los costos de las tarifas.Informó que del 100 por ciento de la energía consumida, sólo el 36 por ciento es inyectada por la Comisión Federal de Electricidad, lo que conlleva un mayor costo y con contratos se estaría privilegiando a las empresas privadas."Hay mucha resistencia por frenar esta reforma debido a que generó una gran corrupción en el sector. Se hicieron los contratos de 20 a 25 años para inyectar a través de los privados y se privilegió a las empresas privadas sobre la Comisión Federal", agregó.Agregó que una de las razones por las que también hay gente que se opone a la reforma, es por temas ambientales pues reprochan que no habrá energía limpia."Uno de los señalamiento importantes que ha hecho mucha gente es que no vamos a tener energías limpias pero con todo el incremento que vamos a tener con hidroeléctricas, geotérmicas, todas las plantas que producen comisión federal, vamos a tener la facilidad de poder lograr hasta el 30 por ciento en energías limpias", comentó.Por otro lado, Pérez Astorga mencionó que la Comisión Espacial creada por la Junta de Coordinación Política para determinar abusos de autoridad se creó para desprestigiar al Gobierno de Veracruz pues no tiene validez."En ninguno momento se votó en el pleno, o sea que no tenía ningún tipo de validez, esa comisión fue únicamente para golpear al Gobierno de Veracruz", añadió.Además, dijo que a pesar de que el delito de ultrajes a la autoridad existe en varios Estados, únicamente tiene polémica en Veracruz.En el tema de ultrajes a la autoridad hay 18 Estados que tienen ese delito, ¿y por qué no se habla nada de Jalisco pero sí de Veracruz? Quiere decir que Veracruz es un Estado muy importante políticamente hablando", manifestó.Por último, declaró que ha habido desinformación con este delito, pues en varias ocasiones a personas denunciadas por otros cargos, también se les atribuye ultrajes a la autoridad, lo que presenta una gran problema de confusión y por esto mismo, actores políticos aprovechan para desacreditar al gobierno."En Veracruz no se ha debilitado el movimiento, al contrario, se ha convertido en el bastión y eso ha generado golpeteo político para tratar de posicionarse en nuestro Estado con temas que lo único que han hecho es desinformar", finalizó.