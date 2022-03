Reforma eléctrica no pasará sin cambios: oposición

Diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por rechazar modificaciones a su iniciativa de reforma eléctrica y le advirtieron que, si el proyecto no acepta cambios, “no pasará” en el Congreso.Consultados por El Universal, los legisladores de oposición enfatizaron que sus bancadas no aceptarán un documento que no garantice disminución de tarifas y transición a energías limpias y rechazaron ser calificados como “traidores a la patria” por el Ejecutivo federal por oponerse a la legislación.Recordaron que para aprobar la iniciativa presidencial se requieren 334 votos en San Lázaro, mientras que la bancada de MORENA y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista suman 277.El líder del albiazul en la Cámara Baja, Jorge Romero, señaló que “si la determinación del Presidente es que no se le mueva ni una coma, que se aviente en sus términos originales, entonces, todas las voces que se han escuchado, todo el papel que se ha impreso con respecto a un parlamento abierto está siendo tirado a la basura. Todo ha sido una burla. Qué pena que el grupo parlamentario de MORENA haya tenido la intención de construir una nueva iniciativa pero otra vez deben obedecer abyectamente a su jefe”.Ya no sé, dijo, ni con qué palabra calificar el que alguien, por más cargo que tenga, pueda llegar a decir con convencimiento real que el simple hecho de no coincidir es traición a la patria.Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, señaló que la propuesta de López Obrador, a la que él no quiere que se le cambie “ni una coma”, no contempla la transición energética, no tiene los “cómo” para que disminuyan las tarifas del servicio eléctrico. “Pero hemos sido claros de que así no pasará esa reforma”.“Hemos sido claros al decir que choca con lo dicho durante esta semana por el coordinador de MORENA, Ignacio Mier, en el sentido de que estaban abiertos a una discusión que tuviera como producto una nueva reforma mucho más benéfica para México. Pero si esa es la posición autoritaria del Presidente, simple y sencillamente no pasará”.El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado de ese instituto, Alejandro Moreno, afirmó que si MORENA lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del grupo parlamentario del tricolor será en contra.Indicó que para su partido, lo que se busca, además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el impulso a las energías limpias y que baje el precio de la luz.El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, expuso que “las reformas constitucionales no son a contentillo del Presidente, ni ésta ni ninguna otra. El Presidente debe definir si le interesa construir una reforma con el Congreso, escuchando la pluralidad de opiniones. En todo caso, lo que él quiere es forzar una reforma para seguir politizando el tema”.En tanto, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, dijo que es “una postura radical y temeraria en muchos sentidos. Primero, está mandando mensajes encontrados porque al principio dijeron que la reforma iba sin moverle ni una coma”.Después, recordó, Ignacio Mier dijo que están dispuestos a acordar, dialogar, buscar puntos de encuentro con la oposición.“El Presidente está descalificando a sus negociadores en el Congreso, a los coordinadores parlamentarios de MORENA, porque a él nada más le gusta el sonido de su voz”.