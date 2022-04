Reforma Eléctrica tenía “visión de los años 70”: CANACINTRA

La no aprobación de la Reforma Energética en la Cámara de Diputados refleja que el Estado Mexicano no puede “monopolizar” sus energéticos, evaluó el vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.Abundó que la Reforma Energética daba una “patente de corso” y todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el consumo las materias primas y combustibles fósiles a su conveniencia.“El tema de la Reforma Energética, hoy por hoy en todos los países del mundo no puede ser retrógrada, debe contar con la calidad de un país con contribución a los Protocolos de Kyoto y otros acuerdos firmados con anterioridad”.Refirió que el escenario actual no permite “pensar en combustibles fósiles”, cuando el tema de las energías renovables va más allá de una apreciación y una discusión.“Los temas de la Reforma Eléctrica y la refinería son preocupantes, muy caros y pensados con una visión de los años 70 y ya no existe esa visión y se demostró con la votación en la cámara de diputados".Abundó que lejos de calificar de traidores a los diputados, se requiere construir y no monopolizar los energéticos.“Ya lo veía venir, no podían conseguir la mayoría calificada” sintetizó.