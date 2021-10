Reforma Energética encarecerá tarifas de luz y propiciará más corrupción: PAN

La senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que con la administración estatal de Veracruz y el Gobierno Federal la pobreza ha aumentado, por ello, afirmó que su opinión del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es pésima.Además, agregó que es difícil entender lo que expresa."Yo tengo una opinión pésima del Gobernador de Veracruz porque ha aumentado la pobreza y es en parte gracias al gobierno de él y del Gobierno Federal pero en particular del Gobernador de Veracruz. Es muy difícil entenderle, lo que he visto de cómo se expresa, creo que es difícil entender lo que trata de decir".En rueda de prensa, tras reunirse con empresarios veracruzanos, la legisladora aseveró que la reforma energética sólo encarecerá las tarifas de energía eléctrica.Asimismo, será una generación de energía más sucia, por ello calificó esta iniciativa como engañosa.Lilly Téllez afirmó que la actual administración federal es un barril sin fondo."Lo que el Estado quiere es tener a los mexicanos cautivos, que sólo le compren la energía cara al Estado mexicano porque es un barril sin fondo, el Gobierno de MORENA es un barril sin fondo. Terminan haciendo lo que quieren, lo que dijo Bartlett ayer de que no va a haber indemnizaciones significa que no van a respetar nada, es un mensaje muy serio, muy delicado, si lo que ellos querían viola la Constitución, cambian la Constitución".Durante su visita en Boca del Río, donde platicó con empresarios adheridos a la COPARMEX, señaló que la Reforma Energética propiciará más corrupción."El problema es la corrupción y la corrupción no sólo no ha desaparecido en este gobierno, sino que ha subido y en ese sentido al tomar más del área energética va a haber más corrupción", finalizó.