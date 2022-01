Reforma es justa y da cabida a inversiones, dice Secretaria de Energía

Durante el foro celebrado en el WTC, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó que la Reforma Eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es justa y da cabida a la inversión pública y privada.En su intervención, Nahle García explicó que una de las mentiras de la oposición es que se busque eliminar a las empresas, pues podrán mantenerse pero con participación del 46%."Es una reforma donde cabe lo público y lo privado. Se determinó que el 54%, como mínimo, lo genere la Comisión Federal de Electricidad y el otro 46% los privados, en un mercado justo y competitivo entre ellos; no se les está diciendo 'váyanse de aquí', no se les está diciendo 'te vamos a expropiar', no se les está diciendo que sus inversiones hasta ahí llegaron. El 46% equivale al consumo de todo Argentina, no es cualquier cosa".La titular de la SENER afirmó que México es uno de los países con costos de energías más baratas que menos emisiones contaminantes genera.Resaltó que es la Comisión Federal de Electricidad la que produce más energía limpia, es decir, con menos emisiones de carbono. Además de que se produce energía eólica y geotérmica."Quien produce más electricidad mediante fuentes renovables o de energía limpia es la Comisión Federal de Electricidad, a través de las hidroeléctricas; nada más tenemos una planta nuclear que está aquí en Veracruz y esa planta nuclear es la más limpia y la más constante, también producimos electricidad a través de la geotermia, que es el calor que está en el subsuelo, por lo que ahí tenemos una fuente muy importante. En México ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en producción de energía geotérmica", detalló.Rocío Nahle pidió a los veracruzanos difundir la importancia que tiene esta Reforma Eléctrica y que además México cumplirá con los estándares internacionales."Somos el país de la OCEDE, en los últimos tres años hemos obtenido el mejor resultado en la emisiones más bajas de carbono del mundo. Tenemos compromisos para el 2024; hay una ley secundaria que se aprobó en el 2015 que se llama ley de transición energética que nos obliga que para el 2024 tengamos electricidad al 35% de la generación de energía limpia y lo vamos a cumplir, este año cerramos casi con el 30%", finalizó la funcionaria.De las consideraciones que tiene la Reforma Eléctrica, también se plantea eliminar los certificados de energía limpia.