Reforma fiscal complicará labor de transportistas de mercancías: ANTAC

La reforma fiscal que aprobaron los diputados federales viene agresiva para el hombre-camión y hay preocupación de que tramitar la Carta Porte pueda resultar problemático, indicó Ulises Montiel, contador de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC).Explicó que el problema es que ahora deben contar con ese documento para acompañar el Comprobante Fiscal Digital por Internet para que puedan hacer el traslado de mercancías y si no lo tienen, entonces sus cargas y la propia unidad podrían quedar inmovilizadas.Señaló que no se está tomando en cuenta que debido a la pandemia muchas diligencias se han complicado y retardado y aunque se dio un tiempo de prueba del primero de diciembre al 31, a partir del primero de enero, quien no cumpla puede resultar con su unidad y carga inmovilizada.Recordó que la mayoría de los transportistas son hombre-camión, por lo de verse en ese caso se quedarían sin poder hacer sus viajes y seguramente con alguna multa o sanción onerosa como las que se aplican actualmente y con ello estaría en vías de desaparecer.Indicó que ojalá las autoridades consideraran esto y reconsideraran la reforma, pues sólo le estarán complicando la vida a mucha gente que se gana la vida de forma honrada.