Reforma original sobre ultrajes iba “en otro sentido”, revela Cuitláhuac

Ante las críticas contra la reforma al delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal de Veracruz, que ya ha provocado detenciones arbitrarias , el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió al Congreso del Estado “abrir el debate” para considerar posibles modificaciones a dicha ley.“Que el Congreso abra el debate y se diga, ellos que son quiénes hacen las leyes lo determinen”, dijo en conferencia de prensa, al revelar que la propuesta que envió en su momento para reformar este tipo penal, iba “en otro sentido”.Expresó que el cambio a la Ley punitiva estatal no es nuevo, porque este ilícito ya estaba contemplado en su redacción.“Nosotros lo que observamos es que se agredía con armas a nuestro personal, tuvimos en el primer año alrededor de 30 policías caídos por agresiones de personas que pertenecen a los grupos delictivos y resulta que cuando se ponían a disposición del juez, el juez aplicaba una directriz judicial para que esa persona quedara con la medias cauletar de libertad y firma periódica”, dijo.Ante los reporteros, el mandatario estatal expuso que ello implicaba que no regresaran a firmar, y continuaban delinquiendo y asesinando a personas civiles, no sólo a uniformados, como fue el caso de Tres Valles donde los procesados mataron a cuatro o cinco jóvenes que pensaban los habían delatado.“Nosotros perfeccionamos (la redacción del delito en el Código Penal), para que ese tipo de acciones violentas que viene en la Constitución con prisión preventiva oficiosa se incrementara la penalidad, a fin de impedir que los jueces se arreglaran con los delincuentes (…) eso es, todo lo demás ya venía en la ley”, dijo.García Jiménez aseguró que la modificación del tipo penal fue motivo de análisis no solamente en la Mesa de Construcción de la Paz, también en un Consejo de Seguridad, donde se determinó armar con equipo técnico para “pulir” las agravantes.“Porque ahora mencionan como si yo hubiera inventado el delito y no es así, y además que se cuidara mucho de que no quedara de manera vaga porque de esa manera había ocurrido en el Estado de México y otros lugares, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que no era correcto legalmente, constitucionalmente, que estableciera una Ley tan vaga que permitía violaciones a los Derechos Humanos”, precisó.Por ello refrendó que al definir de manera clara las agravantes en el delito de ultrajes a la autoridad, ya se protege al personal político de las agresiones violentas que pueda sufrir por parte de los delincuentes.“Y estaremos muy observadores de que si algún elemento policiaco se confunde y quiera aplicárselo a un pobre ciudadano, no lo vamos a permitir tampoco. Pero esa parte, ya estaba y yo he ofrecido que podemos revisarla para blindar que eso ya no suceda”, mencionó el titular del Ejecutivo.