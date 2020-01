Reforma para legalizar bodas gay desató pleito en Palacio de Hierro de Orizaba

El encuentro "Por la igualdad y la no discriminación" desató un conflicto en el Palacio de Hierro de Orizaba, entre personas que coinciden con reformar el Código Civil de Veracruz —lo que legalizaría los matrimonios gay— y aquellos que rechazan, en nombre de “la familia” estos cambios, llegando a los empujones y los gritos.



Fue en la sala Eiffel del Palacio, donde se llevaría a cabo este encuentro organizado por la diputada local por MORENA, Mónica Robles Barajas.



El evento no pudo dar inicio debido a que integrantes del Frente Nacional por la Familia irrumpieron para rechazar los cambios a la ley, acusando que el foro estaba integrado sólo por aquellos que respaldan la iniciativa impulsada por la legisladora morenista.



Gritando frases como “¡Queremos seguridad, salud y educación!”, impidieron que comenzara el encuentro y se mostraron reacios a dialogar.



Esto provocó que algunos perdieran los estribos, comenzando los empujones y se lanzaban ambos grupos diversas consignas, sin importar la edad o si eran mujeres o hombres.



Tuvo que llegar primero el director de Turismo, Jobo Lara Rivera y después el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Hernandez Avila, para pedir a ambos grupos la tranquilidad y así poder dialogar.



Después de media hora de gritos de consignas, un grupo de no más de cinco personas que están a favor de la familia salieron del recinto porque la Diputada les prometió sostener una reunión privada.