Reforzarán filtros para detectar a quienes quieran “agandallar” otra dosis de vacuna

El delegado de programas federales, Manuel Huerta, indicó que se busca reforzar los filtros de vacunación, ya que persiste la intención de personas que quieren recibir una segunda inoculación luego de haber recibido una.



Y es que dijo, que con esto se les quita la oportunidad a otras personas de recibir la vacuna, además de que reiteró que no es recomendable pues no les sirve de nada.



"Después de la experiencia en Xalapa, es reforzar nuestros filtros porque el fenómeno de la gente que quiere una segunda dosis de Pfizer o CanSino y las combinan. Es algo que no es recomendable, más allá de la sentencia social, pues le están quitando la oportunidad a otras personas de recibir la vacuna. No tiene ningún sentido porque ya no se les va aplicar la segunda", advirtió.



Señaló que se trata principalmente del sector educativo que se ha querido “colar” para recibir una segunda vacuna y en este sentido, criticó a los docentes por la falta de civismo y solidaridad con el resto de la población.



“No les sirve de nada a estos aspiracionistas que creen que con esta vacuna ya los van a dejar entrar los gringos. Pues no. Van a tener que hacer su PCR, su visa, sus trámites y no tiene ningún sentido, sobre todo del sector educativo. Nos enteramos que se han colado y andan presumiendo ante su comunidad esta falta de lealtad, esta falta de civismo y de solidaridad, por eso reforzamos filtros".