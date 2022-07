Reforzarán vigilancia en gradas durante paseos del Carnaval de Veracruz

En los accesos al desfile del Carnaval de Veracruz habrá vigilancia por parte de seguridad privada para verificar que los que ingresen a ver los paseos no introduzcan botellas de licor y objetos punzocortantes o que pudieran convertirse en armas.El director de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona, pidió a los asistentes hacer caso de las recomendaciones del equipo de seguridad.Además de la vigilancia privada, estarán coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal."Habrá revisión por parte del personal de seguridad privada, estará revisando que no introduzcan objetos que puedan ser usados como arma, objetos punzocortantes. No se va a permitir que pasen botellas de licor y ya si el personal de seguridad privada detecta algo, estará pidiendo el apoyo de SSP, que estarán en los accesos del Carnaval".Agregó que durante los días de Carnaval de Veracruz, las playas se mantendrá con vigilancia sólo de 9 de la mañana a 7 de la tarde, por lo cual, Protección Civil pide a los turistas no permanecer en estas áreas fuera de este horario."Que no se quede la gente en la zona de playas, están los letreros informativos con estas recomendaciones, que la gente tome en cuenta estas indicaciones por su seguridad, de nada sirve que pongan los mil 800 o 10 mil elementos de seguridad si no vamos a acatar ninguna de esas recomendaciones", dijo.García Cardona recordó que no pueden extender la vigilancia en las playas porque el personal debe trasladarse a la Macroplaza del Malecón para estar a resguardo de los eventos masivos.